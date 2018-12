Bietigheim wird wieder zum Mekka der Laufsportler

Von Ralph Küppers

Wenige Stunden vor Schließung des Anmeldeportals in der vergangenen Nacht haben sich bereits 2617 Einzelstarter und 80 Staffelläufer für den 38. Bietigheimer Silvesterlauf angemeldet. Die Voraussetzungen sind geschaffen, dass die Großveranstaltung am letzten Tag des Jahres wieder rund 3500 Athleten und an die 20 000 Zuschauer in die Enzauen und die Altstadt von Bietigheim lockt.

Bietigheim-Bissingen. Die 11,1 Kilometer lange Strecke, aufgeteilt in zwei unterschiedlich große Runden durch Enzauen und Altstadt, hat im Lauf der Jahre schon mehr als 80 000 Sportler zur Teilnahme verlockt. Denn in Bietigheim geht es nicht nur um den Lauf, der etwas länger ist als die üblichen Zehn-Kilometer-Runden, sondern auch um das Erlebnis. Und das ist kaum zu toppen. Wenn die Athleten durchs Stadttor rennen, werden sie von beinahe ohrenbetäubendem Trommeln begleitet. Besuchermassen säumen die Strecke, Musiker, martialisch verkleidete Gestalten – es ist für alle Sinne etwas geboten. Allein schon der Massenstart vor dem Viadukt ist für Teilnehmer, die sonst zwischen 200 Startern bei Volksläufen auf die Strecke gehen, ein Gänsehautmoment. Am 31. Dezember um 14 Uhr ist es wieder soweit, dass der Startschuss fällt.

Unter den Athleten, die bereits wieder gemeldet haben, sind unter anderem die Vorjahressieger bei den Männern und bei den Frauen. Mit der Startnummer eins wird der Sportler auf die Strecke gehen, der vor Jahresfrist Geschichte in Bietigheim geschrieben hat. Simon Boch (LG Telis Finanz Regensburg) gewann als erster Teilnehmer zum dritten Mal in Folge. Seine Zeiten entwickelten sich von 33:01 Minuten bei seinem ersten Sieg 2016 über 33:27 Minuten zu 33:11 Minuten vor einem Jahr. Da hatte Boch 24 Sekunden Vorsprung auf Dominik Notz (LAV Stadtwerke Tübingen). Bei seiner ersten Titelverteidigung spürte er dagegen den Atem des Verfolgers im Nacken, als Fabian Clarkson (SCC Berlin) mit einem Abstand von nur zwei Sekunden auf dem Fuß folgte. Bei den Frauen ist es Laura Hottenrott (TV Wattemscheid), die zum Projekt Titelverteidigung ansetzt. Sie holte sich den Sieg mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Verfolgerinnen. Weitere Topläufer sind unter anderem Marcel Fehr, Florian Röser, Timo Göhler und Tim Ramdane Cherif sowie Victoria Brandt, Hanna Klein, Simone Raatz und Katja Fischer.

An den Rekordwert mit mehr als 4000 Athleten im Jahr 2004 kommt der Silvesterlauf seit damals zwar nicht mehr heran. Doch gegenüber den 345 Teilnehmern bei der ersten Auflage hat sich die Läuferzahl immer noch ungefähr verzehnfacht. Um auch Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, die nach dem Reglement des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) unter 14 Jahren nur Strecken laufen dürfen, die nicht länger als fünf Kilometer sind, wurde vor vier Jahren ein Staffellauf eingeführt. So kann ein Dreierteam gemeinsam die Strecke absolvieren wie jeder Ältere, nur eben in drei Abschnitte von 4,9, 3,4 und 2,8 Kilometer aufgeteilt. Ab einem Mindestalter von 14 Jahren ist die Teilnahme am Stück möglich.

Kurzentschlossene haben noch an zwei Tagen die Möglichkeit zur Nachmeldung für den Silvesterlauf – am Sonntag (30. Dezember) von 12 bis 18 Uhr und am Montag (31. Dezember) von 10 bis 12.30 Uhr. Nachmeldungen erfolgen ebenso wie die Ausgabe der Startunterlagen in der Sporthalle am Viadukt. Direkt davor ist dann auch der Start, bei dem die Läufer schon entsprechend ihrer zu erwartenden Zeiten aufgestellt werden. Weil ohnehin Nettozeiten gemessen werden, ist es völlig unerheblich, wer zwei Sekunden nach dem Startschuss die Linie überquert und wer zwei Minuten später folgt.

Übrigens: Wer 1:25 Stunden nach dem Massenstart noch nicht die Ziellinie überquert hat – die Spitzenläufer brauchen etwa 33 Minuten bei den Männern und 38 Minuten bei den Frauen – muss ab diesem Zeitpunkt besonders aufpassen. „Während des Laufs wird das Zeitlimit durch einen besonders gekennzeichneten Radfahrer markiert“, geben die Veranstalter schon in der Ausschreibung bekannt. Denn sobald die Zeit abgelaufen ist, wird die Straßensperrung aufgehoben.