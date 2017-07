Abendsportfest gastiert im Ellentalstadion

Von Martin Grund

Bietigheim-Bissingen. Auch beim 19. nationalen Abendsporfest der LG Neckar-Enz am heutigen Mittwoch kann man wieder einige hochkarätige Gäste aus nah und fern bewundern. Neu ist dabei der Austragungsort. Denn in diesem Jahr werden die Athleten nach Bietigheim-Bissingen kommen und die im vergangenen Jahr sanierten Anlagen des Ellentalstadions mit der ersten Großveranstaltung einweihen. Stark besetzt ist dabei der Stabhochsprung der Frauen mit Topathletinnen aus Mexiko und den Niederlanden. Ein weiteres bekanntes Gesicht ist die amtierende Deutsche Hochsprungmeisterin Marie-Laurence Jungfleisch, die schon über 2,00 Meter gefloppt ist und damit zur internationalen Elite zählt.

Mit von der Partie bei der Stadioneinweihung durch Oberbürgermeister Jürgen Kessing werden auch die LG-Topathleten Daniela Daubner und Felix Franz sein. Der Kleinglattbacher geht aber nicht in seiner Paradedisziplin an den Start, sondern misst sich auf den kurzen Sprintstrecken über 100 Meter und 200 Meter mit der Konkurrenz. Hinzu kamen schon in den vergangenen Jahren immer wieder kurzfristig einige Überraschungsgäste, die sich auf internationale Großereignisse vorbereiteten.

Sicher im Rahmen der WM-Vorbereitung tritt Marie-Laurence Jungfleisch an, die sich bereits einige internationale Meriten verdient hat. Auch in dieser Saison kam die Stuttgarter Hochspringerin bisher ganz gut in Schwung, was ihre Saisonbestleistung von 1,97 Metern unterstreicht. Auch die Stabhochspringerinnen aus Mexiko und den Niederlanden haben die Weltmeisterschaften fest im Blick. Angeführt wird das Teilnehmerfeld hier von Carmelita Correa, die schon im vergangenen Jahr fürs Abendsportfest gemeldet war. Die Mexikanerin hat schon 4,41 Meter überwunden. Noch etwas höher kam Femke Pluim aus den Niederlanden, deren Bestleistung bei 4,55 Metern steht.

Doch auch in den anderen Disziplinen wird hochklassiger Sport zu sehen sein. Unter anderem werden die Jugendlichen der LG Neckar-Enz dafür sorgen, die den Wettkampf als Generalprobe für die DM nutzen.

Auch der TSV Ensingen ist stark vertreten. Heinz Gotzig geht ebenso wie die Nachwuchsläufer aus dem Vaihinger Teilort, Jule Methner, Helena Rathmann, Julia Bässler, Alisha Hermanutz sowie Leon Weiss (alle U 18), die 800 Meter an. Ebenfalls in der U 18 startet Julian Kristen über 1500 Meter. Für die 5000 Meter haben Christian Streib und Rainer Kienzle gemeldet. Die Sprintstrecken bevorzugen dagegen Aaron Kaiser und Hannah Kaiser (beide U 18). Während Aaron Kaiser nur für die 100 Meter gemeldet hat, geht Hannah Kaiser über 100 Meter und 200 Meter an den Start.

Außerdem stellt sich Anja Tognotti der Konkurrenz. Die Mehrkämpferin des TV Vaihingen hat für die 100 Meter gemeldet. Außerdem startet sie im Weitsprung.

Mit dem Rahmenprogramm geht es um 17.30 Uhr los, bevor dann kurz darauf der erste Startschuss ertönt.