Tischtennis

Aurich ist Hochdorf II körperlich

und spielerisch überlegen

Beim 0:6 beim Spitzenreiter der Jungen-U-18-Bezirksklasse West, den TSV Aurich, hat sich gezeigt, dass die Gastgeber körperlich und spielerisch für den TSV Hochdorf II eine Nummer zu groß waren. Einzig im Doppel hielten Lukas Wägele/Maximilian Schmolke gegen Luca Grossmann/Bilal Durak einigermaßen mit. In den Einzeln dagegen reichte es nur für Nevio Colletti zu einem Satzgewinn gegen Durak. Ein gutes Spiel trotz der 0:3-Niederlage zeigte auch Tim Wägele gegen Nico Wäbisch. Keine Chancen hatten dagegen Lukas Wägele und Maximilian Schmolke gegen Luca und Jona Großmann. (red)

• TSV Aurich: Jona Großmann, Luca Großmann, Bilal Durak, Nico Wäbisch.

TSV Hochdorf II: Lukas Wägele, Maximilian Schmolke, Tim Wägele, Nevio Colletti.

Schach

Tyron Essig muss in neuer

Altersklasse Lehrgeld zahlen

Zum ersten Mal in der Altersklasse U 12 am Start musste sich Tyron Essig bei den Meisterschaften im Bezirk Pforzheim lange gedulden, bis der Nachwuchsspieler der SF Illingen etwas Zählbares holte. Erst in seiner letzten Partie, der fünften von fünf, sicherte er sich ein Remis. Zuvor hatte er es aber allen seinen Gegnern nicht leicht gemacht. Tyron Essig hatte bereits in seiner ersten Partie die Möglichkeit zu gewinnen. Diese nutzte er jedoch nicht. Auch in den weiteren Partien hatte der Illinger Chancen, die eine oder andere Partie in ein Remis oder Sieg umzuwandeln. Allerdings war die Spielstärke seiner Gegner auch deutlich gestiegen im Vergleich zu den Kontrahenten, auf die Tyron Essig in der Vergangenheit in der U 10 getroffen war. Bezirksmeister wurde Tom Braun (SF Birkenfeld). (red)

Handball

Verkorkste erste Halbzeit besiegelt

Niederlage der männlichen B-Jugend

Die männliche B-Jugend des HC Metter-Enz ist in der Bezirksliga beim TSV Asperg mit 18:32 (7:20) unter die Räder gekommen. Das Debakel zeichnete sich schon frühzeitig ab. Nach ausgeglichenem Beginn ermöglichten die Vaihinger durch zahlreiche technische Fehler und unvorbereitete Abschlüsse den Aspergern, ihr temporeiches Umkehrspiel durchzubringen. Nach nicht einmal 14 Minuten lagen die Vaihinger und Großsachsenheimer bereits mit 4:11 zurück. Der immer größer werdende Rückstand (5:17) und die fehlenden Mittel im gebundenen Kombinationsspiel ließen den Kampfgeist sichtlich schwinden. Mit hängenden Köpfen und einem 13-Tore-Rückstand gingen die Gäste in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel zeigte der HCME ein anderes Gesicht, schließlich wollte man sich von den Aspergern nicht vorführen lassen. Angeführt von Marvin Stetter und Kilian Krauth stabilisierte sich die Abwehr. Und im Angriff kamen die Vaihinger und Großsachsenheimer immer häufiger zu gut vorbereiteten Abschlüssen. Auch die Zahl der erfolgreichen Asperger Konter wurde mit entschlossener Rückwärtsbewegung reduziert. Am Ende gab es sogar noch die eine oder andere sehenswerte Aktion vom frech aufspielenden Lorenz Mahl. Den Ausgang des Spiels beeinflusste die Formverbesserung aber nicht. Es bleibt nur der Eindruck einer zweiten Halbzeit auf Augenhöhe (12:11) gegen einen Gegner, der sicherlich einen Gang zurückgeschalten hat. (red)

• HC Metter-Enz: Jan Bahr – Laurin Stenzel, David Rösler, Marvin Stetter (2), Kilian Krauth (7), Sven Reisinger, Finn Luca Hoffmann (2), Louis Engel (2), Lorenz Mahl (4), Jannis Paul (1), Domenico Bello.