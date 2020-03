Schach

Illinger Schachnachwuchs sammelt

wichtige Turniererfahrungen

Die Jugend der Schachfreunde Illingen nahm mit sechs Nachwuchsspielern am zehnten Biber-Jugend-Cup in Heilbronn-Biberach teil. Für vordere Platzierungen hat es zwar nicht gereicht. Aber Julian Jakob durfte sich in der U 10 dafür