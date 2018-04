Fussball

Fußballschule des VfB Stuttgart

zu Gast beim SC Hohenhaslach

Schon zum sechsten Mal gab es beim SC Hohenhaslach das Osterferiencamp der Fußballschule des VfB Stuttgart. Unter Leitung des Trainerteams der VfB-Fußballschule kamen 66 Kinder in den Genuss professioneller Trainingseinheiten, die auf Konzept und Methodik der VfB-Jugendabteilung basieren. Das Trainerteam ging auf das individuelle Leistungsniveau jedes Kindes ein und vermittelte neben den sportlichen Inhalten vor allem den Spaß am Fußballspiel. Es wurden fußballerische Grundlagen geschult sowie wichtige Werte wie Teamgeist und Fairness vermittelt. Spaß und Freude standen im Vordergrund, daher spielte der Ball auch bei allen Übungen eine zentrale Rolle. Der Abschluss am letzten Tag waren ein Eltern-Kind-Spiel mit Gruppenfoto sowie die Übergabe einer Urkunde mit einem Überraschungsgeschenk durch das Trainerteam. Die Kinder, Eltern und Zuschauer hatten erneut viel Spaß. (red)

Tischtennis

Hochdorfer Jungen U 18 verlieren auch mit Plastikbällen in Markgröningen

Zu ihrem letzten Spiel der Landesklasse Gruppe 2 sind die Jungen U 18 des TSV Hochdorf in Markgröningen angetreten und haben dort mit 3:6 verloren. Wegen der in der kleinen Halle herrschenden Temperaturen waren die Bedingungen für die Jugendspieler kaum zumutbar. Da die Markgröninger zudem mit den ungeliebten Plastikbällen spielen, die ab 2019 für alle Pflicht werden, punkteten für Hochdorf lediglich Pascal Wisirenko mit zwei Siegen und Tim Greif mit einem Sieg. Mitentscheidend für die Niederlage waren der Verlust der Eingangdoppel die beide klar verloren gingen. Da sich im hinteren Paarkreuz die starken Markgröninger Julian Leibfried und Lukas Wägele überlegen zeigten, ging das letzte Spiel der Runde verloren. Nach dieser Niederlage steht Hochdorf in der Abschlusstabelle auf Platz sieben und damit auf einem der beiden Abstiegsplätze. Mit dieser Begegnung endete zudem für Greif, Wisirenko und Leibfried ihre Zeit als Jugendspieler. (red)

• TSV Hochdorf: Pascal Wisirenko, Tim Greif, Julian Leibfried, Lukas Wägele.

Hochdorf II hält Bezirksklasse durch überraschende Punkte gegen Topteams

Die zweite Jungen-U-18-Mannschaft des TSV Hochdorf hat gegen den Zweiten und Dritten der Bezirksklasse West gepunktet und damit im letzten Moment den Klassenerhalt geschafft. Damit hatte auf Hochdorfer Seite niemand gerechnet. Obwohl die Nummer zwei Maximilian Schmolke im Nachholspiel gegen den Zweiten TSV Aurich nicht mitspielte, gelang mit dem 5:5 gegen den Aufsteiger eine echte Überraschung. Die Auricher waren ebenfalls mit Ersatz angetreten. Lukas Wägele/Nevio Colletti gewannen ihr Doppel gegen Nico Wäbisch/Elias Kilic. Außerdem gewannen Lukas Wägele im Einzel gegen Nico Wäbisch und Jonas Grossmann sowie Colletti gegen Kilic und die als Ersatzspielerin eingesprungene Teresa Werr ebenfalls gegen Kilic.

Nach diesem Punktgewinn hatte es Hochdorf II selbst in der Hand, mit einem Sieg zum Saisonfinale gegen den TSV Oberriexingen den Klassenerhalt zu schaffen. Diese Chance nahmen die Jungs schon zwei Tage später wahr. Der 6:2-Sieg gegen den Dritten reichte, weil gleichzeitig der TSV Heimsheim in Aurich mit 0:6 verlor. Die Oberiexinger waren nur zu dritt angetreten. Lukas Wägele überzeugte erneut mit zwei Siegen gegen Colin Blessing und Michael Schüle. Je einen Punkt zum Sieg steuerten Maximilian Schmolke gegen Colin Blessing und Nevio Colletti mit seinem Sieg gegen Martin Schneider bei. Die 12:16 Punkte in der Abschlusstabelle bedeuten für den TSV Hochdorf II, dass er am entscheidenden Tag erstmals in dieser Runde auf einem Nichtabstiegsplatz stand. (red)

• TSV Hochdorf II: Lukas Wägele, Tim Wägele, Nevio Colletti, Teresa Werr, Maximilian Schmolke.

Zum Bezirksliga-Abschluss einen

6:4-Sieg gegen Großglattbach erkämpft

Eine starke Leistung haben die Mädchen U 18 des TSV Hochdorf in ihrem letzten Spiel der Bezirksliga abgeliefert. Nach einer klaren Niederlage im Hinspiel gelang in der Eberdinger Halle die Revanche. Ein 3:2-Sieg im Auftaktdoppel durch Leonie Leibfried/Noemi Pohlmann gegen Michelle Bubser/Svenja Klingel brachte Hochdorf in Führung. Mit ihrem 3:0 gegen Klingel baute Pohlmann die Führung auf 2:0 aus. Es folgte eine 2:3-Niederlage von Leibfried gegen die stärkste Großglattbacherin, Michelle Bubser, zum 2:1. Laura Riedel bewies bei ihrem 3:2-Erfolg gegen Klingel Nervenstärke. Leibfried gewann mit 3:0 gegen Langenstein. Zwar musste sich in der Spitzenbegegnung Pohlmann nach eigenem Matchball mit 2:3 in der Verlängerung des fünften Satzes Bubser geschlagen geben. Aber Leibfried mit 3:2 gegen Klingel und Pohlmann mit 3:0 gegen Langenstein machten bei einer 0:3-Niederlage von Riedel gegen Bubser den 6:4-Erfolg perfekt. Dieser bedeutete für die Hochdorferinnen zugleich den dritten Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksliga.

• TSV Hochdorf: Noemi Pohlmann, Leonie Leibfried, Laura Riedel.