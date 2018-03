fechten

Vizemeister beim ersten gemeinsamen Fechten von Baden und Württemberg

Degenfechter Ronald Shapiro von den TSF Ditzingen ist bei den ersten gemeinsamen A-Jugend-Meisterschaften der Fechtverbände aus Württemberg und Baden Nord Vizemeister geworden. Im Finale gegen den Heidenheimer Henri Zimmermann hatte er mit 6:14 Treffern das Nachsehen, nachdem er zuvor zahlreiche gute Gegner besiegt hattte. (red)

Leichtathletik

Kai Gellert wird Überraschungssieger bei den Winterwurfmeisterschaften

Kai Gellert von der LG Neckar-Enz ist bei den baden-württembergischen Winterwurfmeisterschaften in Waiblingen eine faustdicke Überraschung im Speerwerfen gelungen. Der Bietigheimer holte sich bei dem Ausflug in seine Nebendisziplin den Titel – und das mit 52,32 Metern trotz ungünstiger Bedingungen mit Schnee. Er war schon am Samstag in seiner eigentlichen Paradedisziplin im Einsatz. hatte im Diskuswerfen einige ungültige Würfe zu verzeichnen. Den Endkampf der besten Acht erreichte er trotzdem. Sein bester Versuch landete bei 39,11 Meter. Eine weitere Medaille für die LGNE verbuchte ebenfalls im Speerwerfen Marius Langjahr. In der U 18 gewann er Bronze mit 51,17 Metern. (red)

Kirbachschule räumt ab am VR Tag des Talents bei der LG Neckar-Enz

Die LG-Neckar-Enz hat an ihrem VR Tag des Talents in der Bietigheimer Gymnasiumsporthalle die besten Mehrkämpfer und Schulmannschaften unter 135 Viertklässlern gesucht. Zu den sportlichen Herausforderungen gehörten 20 Meter fliegender Sprint, ein Hindernissprint über die gleiche Distanz, Cross-Hopp, Einbeinsprünge, Schock- und Zielwürfe. Den Abschluss bildeten Pendelstaffeln. In der Pause, nach dem Wettkampf und vor der Siegerehrung boten die Kader- und Nachwuchsathleten der LG Neckar-Enz Mitmachstationen an. Bei der Auszeichnung für die Siegerschule hatte die Kirbachschule aus Hohenhaslach die Nase vorn. Sie war mit kleiner Mannschaft angereist, gewann aber erstmals den Siegerpokal und einen Gutschein über 150 Euro. Dazu kam Luise Queißer von der Kirbachschule in der Altersklasse W 10 auf Rang drei. (red)

Tischtennis

Auch ohne die Nummer eins

Diefenbach mit 6:1 geschlagen

Die Jungen U 13 des TSV Hochdorf haben in der Gruppe West ohne Topspieler Nevio Colletti die TTR Diefenbach problemlos mit 6:1 geschlagen. Bester Punktesammler war Jakob Mai, der beide Einzel für sich entschied. Zu zwei Punkten kamen auch Teresa Werr und Paul Gustmann. Den Ehrenpunkt abgeben musste Benjamin Smith, der jedoch in seinem zweiten Einzel für den Siegpunkt verantwortlich war. (red)

• TSV Hochdorf: Benjamin Smith, Teresa Werr, Paul Gustmann, Jakob Mai.

Lukas Wägele gewinnt ungeschlagen

die Jugendendrangliste in Heimsheim

Bei der U-13-Rangliste in Heimsheim hat Lukas Wägele (Hochdorf) ungeschlagen das Turnier gewonnen. Maximilian Schmolke kam auf Platz zwei und qualifizierte sich so ebenfalls für den Schwerpunkt am 15. April in Eberdingen. Weniger erfolgreich waren die Hochdorfer Mädchen. Marla Werr belegt Platz fünf bei den Mädchen U 11, Teresa Werr Platz sechs. In der Mädchen Leistungsklasse wurde Samantha Wisirenko Vierte. (red)