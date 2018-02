Fechten

TSF Ditzingen kommen auch mit

Turnierneulingen auf Platz zwei

Die Ditzinger Degenfechter Christopher Schmitt und Moritz Willrett (U 17) haben beim Ranglistenturnier in Schwäbisch Hall Silber und Bronze gewonnen. Anja Händler wurde in der Frauenkonkurrenz ebenfalls mit Silber dekoriert, Kerstin Greul belegte den fünften Platz. Beim Mannschaftswettkampf belegten die Ditzingerinnen Rang zwei, die Männer den dritten Rang. Bereits in der Vorrunde ließ Christopher Schmitt nichts anbrennen. Ohne ein Gefecht zu verlieren qualifizierte er sich für die Direktausscheidung. Bis zum Viertelfinale ging er stets als klarer Sieger von der Planche. Sedat Bakay vom Heidelberger FC setzte sich eindringlicher zur Wehr. Doch Schmitt behielt mit 15:13 Treffern die Oberhand. Im Halbfinale kam es dann zum vereinsinternen Showdown. Schmitt traf auf Moritz Willrett, der im Achtelfinale Alexander Kaltsamis aus Reutlingen, derzeit Ranglistenzweiter, mit 15:14 niederrang und damit Oberwasser gewonnen hatte. Die beiden Ditzinger Fechter schenkten sich nichts, taktierten, warteten ab, griffen an. Doch nur einer konnte gewinnen. Willrett, erkältungsgeschwächt, musste nach Zeitablauf beim Stand von 10:11 die Waffe strecken und gratulierte seinem Vereinskameraden zum Einzug ins Finale. Christopher Schmitt verlor dies mit 9:15 Treffern gegen Jakob Blum vom Heidenheimer SB. Für Team Ditzingen gingen Carlos Jimenez, Christopher Schmitt, Laurenz Häuber und Ronald Shapiro an den Start. Sie besiegten die Startgemeinschaft aus Heidelberg und Mannheim mit 45:40 Treffern. Dann verloren sie im Halbfinale gegen den späteren Sieger Heidenheimer SB, um sich aber dann doch noch den dritten Platz gegen die zweite Mannschaft aus Heidenheim zu sichern. Im Einzelwettkampf wurden Christopher Schmitt Zweiter und Moritz Willrett Dritter, in der Mannschaftswertung kamen die TSF Ditzingen auf die Ränge drei und sechs.

Anja Händler und Kerstin Greul marschierten, ohne auch nur ein Gefecht zu verlieren, souverän durch die Vorrunde. Händler hatte am Sonntag ihren perfekten Tag. Nach neun Gefechten oder anders ausgedrückt 84:39 gesetzten Treffern stand die 17-Jährige im Finale. Hier schenkte sie ihrer Gegnerin Giulia Albrecht vom Heidenheimer SB nichts, verlor aber schließlich mit 13:15 Treffern Gold und gewann Silber. Kerstin Greul, die sich vor Kurzem für die U-17-Europameisterschaft qualifiziert hatte, blieb im Viertelfinale hängen. Sie verlor mit 11:15 Treffern gegen Raphalia Koiou vom SV Böblingen – Platz fünf für Greul. Alle Ditzinger Fechter erreichten die Direktausscheidung, darunter auch vielversprechende Talente, die seit noch nicht so langer Zeit ihre Klingen kreuzen.

Beim Mannschaftswettkampf vertraten Janneke Tholen, Anja Händler, Annika Ammler und Kerstin Greul die Ditzinger Farben. Tholen und Ammler (Jahrgänge 2004 und 2005) nehmen noch nicht so lange am Turniergeschehen teil, schlugen sich aber wacker und bildeten so mit den alten Hasen Greul und Händler ein gutes Team. Gegen die TG Schwenningen gewannen sie souverän mit 45:28 Treffern, verloren dann aber äußerst knapp gegen die erste Mannschaft des Heidenheimer SB mit 41:45 Treffern. Die Platzierungen im Einzelwettkampf: Händler wurde Dritte, Greul Fünfte, Ammler kam auf Rang 14. Es folgten Tholen (22.), Emilia Sander (24.) und Hanna Hauff (30.). Als Mannschaft kam Ditzingen zwischen den beiden Heidenheimer Teams auf den zweiten Platz. (red)

Tischtennis

Hochdorfer Mädchen holen gegen

Münchingen ersten Sieg in Bezirksklasse

Von ihrer besten Seite hat sich die zweite Mädchenmannschaft des TSV Hochdorf gezeigt. Gegen die starke Münchinger Mannschaft reichte es zum ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Mädchen-Bezirksklasse. Mit einem Sieg im Doppel starteten Teresa Werr/Samantha Wisirenko optimal in die Begegnung. Den Vorsprung baute anschließend Teresa Werr im ersten Einzel aus. Es folgten zwei knappe Niederlagen der beiden Hochdorferinnen – es stand nur noch 2:2. Erfolge im Einzel von Wisirenko, Werr und erneut Wisirenko machten die ersten Rückrundenerfolg des Hochdorfer Teams mit 5:2 perfekt. (red)

• TSV Hochdorf II: Samantha Wisirenko, Teresa Werr.