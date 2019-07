Drucken Tischtennis Rang drei in der Bezirksklasse und zuverlässige Aushilfe in den Männerteams Eine tolle Saison hat die Jungenmannschaft U 18 des TSV Nussdorf in der Bezirksklasse West gespielt. Auch beim Tischtennisnachwuchs zahlte sich das Training unter Anleitung der... »