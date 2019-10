Drucken Fussball SGM bleibt ohne Punktverlust in der Qualifikationsstaffel 29 Die E-Junioren der SGM Freudental/Hohenhaslach setzten sich auch in ihrem letzten Spiel in der Kreisliga-Qualifikationsstaffel 29 beim TSV Hochdorf II mit 5:0 durch. Damit blieben die Hohenhaslacher und... »