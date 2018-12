Zürn bei SG BBM Sportlicher Leiter

Bietigheim-Bissingen (red). Die Handballer der SG BBM Bietigheim treiben die Professionalisierung des Bundesligabereichs weiter voran. Jochen Zürn fungiert ab sofort als sportlicher Leiter des Männer-Bundesligateams.

Zürn ist zurück bei der SG BBM. Der 56-Jährige war bereits viele Jahre als Trainer im Bundesligabereich der SG tätig. Zuletzt arbeitete er in der 3. Liga für den TSB Horkheim und beendete dort nach der Saison 2017/2018 seine Trainerkarriere. Zürn, der hauptberuflich als Internatsleiter am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg arbeitet, ist verheiratet und hat zwei Kinder. In Bietigheim ist er ab sofort als sportlicher Leiter tätig. In enger Abstimmung mit dem Trainerteam um Chefcoach Ralf Bader ist Zürn federführend für die Kaderplanung der SG-Männer verantwortlich. Zudem fungiert er als Ansprechpartner für Trainer und Spieler und bildet gleichzeitig das Bindeglied zur Geschäftsstelle.

„Ich kenne Jochen aus seiner Zeit bei der SG. Er besitzt enormes Handballfachwissen und ist sowohl regional als auch national gut vernetzt“, sagt Geschäftsführer Bastian Spahlinger. „Mit seiner hohen sozialen Kompetenz fügt er sich optimal in unser Team ein. Ich freue mich sehr, dass wir ihn zurückgewonnen haben.“ Er betont die Bedeutung dieser Position für die Professionalisierung. „Wir wollen den Bundesligabereich im Rahmen unseres 74321-Konzepts nachhaltig aufstellen“, sagt Spahlinger. „Dazu gehört, dass wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln und professionalisieren. Mit dem sportlichen Leiter haben wir eine absolute Schlüsselposition besetzt. Wir halten daran fest, dass wir größtenteils mit jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und aus der Region arbeiten wollen.“ Zürn selbst freut sich, nach seiner Rückkehr nach Bietigheim an dieser Weiterentwicklung mitzuarbeiten.