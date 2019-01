„Wir wollen am Ende den Pokal hochhalten“

Drucken Wiernsheim/Enzweihingen. Nach ein paar Jahren beim Vaihinger Ackermann-Cup tritt der CVJM Enzweihingen dieses Mal wieder beim Dreikönigsturnier des TSV Wiernsheim an. „Entscheidend war, dass in Wiernsheim am Samstag gespielt wird“, sagt CVJM-Mannschaftskapitän Jan-David Riedmüller. „Sonntag in Vaihingen... »