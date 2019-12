Top in Bundesliga und Jugendarbeit

Bietigheim-Bissingen (red). Die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) hat die SG BBM Bietigheim für ihre gute Jugendarbeit mit dem HBF-Jugendzertifikat ausgezeichnet. Damit bekam der auch in der Bundesliga sehr erfolgreiche Verein diese Auszeichnung für die Ausbildung von Nachwuchsspielerinnen zum vierten Mal in Folge.

Insgesamt 13 der 30 Erst- und Zweitligavereine erhalten dieses Zertifikat für die laufende Saison 2019/2020. Im Vergleich zu bisher waren dieses Mal einige zusätzliche Auflagen zu erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel die Tätigkeit eines Jugendkoordinators sowie ein jeweils zweistündiges wöchentliches Torwart- und Athletiktraining durch einen Trainer mit einer entsprechenden Lizenz für die Jahrgänge der weiblichen A- und B-Jugend.

Zur Erlangung des Zertifikats wurden Kriterien begutachtet, die eine Qualitätssicherung in den Bereichen Mannschaften, Mitarbeiter, Training und Betreuung gewährleisten. Das Jugendzertifikat stellt ein ligaübergreifendes Gütesiegel dar, das die Rahmenbedingungen in den Vereinen honoriert, die den Nachwuchsspielerinnen zugutekommen. Ziel des Jugendzertifikats sind Sicherung und Weiterentwicklung der Jugendarbeit in den Vereinen, um so für deutsche Nachwuchsspielerinnen die Voraussetzungen zu schaffen, in ihren Clubs zu Spitzenspielerinnen zu reifen. Die Vereine der HBF haben sich schon 2016 auf dieses Vergabeverfahren verständigt.