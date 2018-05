Nellingen (red). Die weiblichen Nationalmannschaften der Schweiz und Tunesiens sowie die Regionalauswahlen Rhône-Alpes, Bayern und zwei Mal Baden-Württemberg (Jahrgänge 2002 und jünger) spielen am Wochenende um die Sparkassen-Trophy in Ostfildern-Nellingen. In zwei Dreier-Gruppen werden am Samstag die Halbfinalisten ermittelt. Am Sonntag stehen die Platzierungsspiele auf dem Programm. Das Finale ist auf 12 Uhr angesetzt.