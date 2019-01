SG BBM verpflichtet Nationalspielerin

Bietigheim-Bissingen (red). Die Frauenmannschaft des Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim verkündet die erste Neuverpflichtung für die nächste Spielzeit. Vom TSV Bayer 04 Leverkusen kommt die deutsche Nationalspielerin Amelie Berger zum ungeschlagenen Tabellenführer der Handball Bundesliga Frauen (HBF) und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Berger gilt zum Zeitpunkt ihres Wechsels ins Schwabenland als eines der größten deutschen Talente. Sie sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als sie überraschend von Bundestrainer Henk Groener in das Aufgebot für die Europameisterschaft in Frankreich berufen wurde und krönte somit ein für sie bemerkenswert erfolgreiches Jahr 2018. Nicht nur in der Handball Bundesliga Frauen, sondern auch beim Turnier der Superlative in Frankreich, wusste sie durch ansprechende Leistungen zu überzeugen.

Seit 2015 spielt die hochtalentierte Linkshänderin für den Werksklub Bayer 04 Leverkusen, bei dem sie 2016 und 2017 jeweils Deutscher A-Jugend-Meister wurde. Im Dezember 2016 feierte sie ihr Debüt in der Handball Bundesliga Frauen und hat sich von da an im Bundesligateam der Werkselfen etabliert. Nun folgt mit dem Wechsel nach Bietigheim der nächste Schritt für die 19-jährige Flügelspielerin.

Berger selbst sagt über den Wechsel zum Spitzenreiter der HBF: „Ich freue mich sehr auf die nächste Herausforderung und bin froh bei so einem Topverein meine nächsten Erfahrungen sammeln zu dürfen.“ Martin Albertsen, der Cheftrainer der SG BBM, sieht in Bergers Wechsel den richtigen Schritt: „Amelie Berger haben wir schon lange intensiv beobachtet. Für sie ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zu einem Spitzenteam zu wechseln, um sich auch auf internationaler Ebene weiterzuentwickeln und weitere Erfahrungen zu sammeln, von denen auch die deutsche Nationalmannschaft profitiert. Sie passt aufgrund ihrer bemerkenswerten Fähigkeiten perfekt ins Team.“