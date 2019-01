SG BBM geht als Spitzenreiter in Derby

Bietigheim-Bissingen (red). Nachdem die SG BBM Bietigheim am vergangenen Mittwoch durch einen furiosen Sieg gegen den Thüringer HC die Tabellenführung der Handball Bundesliga Frauen (HBF) übernommen hat, steht das Team von Trainer Martin Albertsen heute um 19.30 Uhr bei Frisch Auf Göppingen erstmals als Spitzenreiter auf der Platte.

Im Derby gilt es, die zuletzt gezeigte Leistung zu untermauern und beim schweren Auswärtsspiel in Göppingen die buchstäbliche weiße Weste in der Liga zu verteidigen. Ziel ist ganz klar, die seit Saisonbeginn ununterbrochene Siegesserie in der Liga fortzuführen. Ungute Erinnerungen bei der SG BBM werden an das Aufeinandertreffen im Februar des vergangenen Jahres in der Göppinger EWS-Arena wach, als Frisch Auf gegen den damaligen amtierenden Meister ein 27:27 erkämpfte und den Meisterschaftsambitionen der Enztälerinnen einen herben Dämpfer verpasste.