Punktgewinn gegen den Dritten

Vaihingen/Grosssachsenheim (rkü). Im letzten Spiel vor Weihnachten haben sich die Handballer des HC Metter-Enz nach langer Durststrecke endlich wieder einen Punkt erkämpft. Allerdings wäre gegen den HC Oppenweiler/Backnang III noch mehr drin gewesen als das 28:28-Unentschieden. Denn gegen den Dritten der Bezirksklasse führten die Handballer aus Vaihingen und Großsachsenheim drei Minuten vor Schluss noch mit 28:26.

„Es ist wichtig, dass wir mit einem Punktgewinn in die Pause gehen“, sagt Trainer Harald Deuß. „Dieser Punkt ist ganz besonders wichtig, weil die Mannschaften aus unserem Tabellenumfeld zum Teil unerwartete Siege geholt haben.“ So gewann der TSV Bönnigheim II (Rang sieben) gegen den Vierten TV Möglingen, der Fünfte TSV Korntal bezwang sogar Tabellenführer SG BBM Bietigheim IV. Da passt das unverhoffte Unentschieden des HCME ins Bild.

Zunächst mussten die Gäste einem Rückstand von maximal drei Toren hinterherlaufen. In der 17. Minute übernahm der HC Metter-Enz mit 8:7 zum ersten Mal die Führung und geriet von diesem Moment an nicht wieder in Rückstand. Allerdings betrug der Vorsprung in dem sehr ausgeglichenen Spiel auch nie mehr als drei Tore. „Wir haben ein paar Chancen liegenlassen“, sagt Deuß. „Und auch die Schiedsrichter haben dazu beigetragen. Das Foul von Markus Löpsinger in der 31. Minute hätte keine Rote Karte ergeben müssen.“ Dass es ein Foul im Tempogegenstoß war, bestätigt der HCME-Trainer. „Aber es gab ähnliche Fouls auf der anderen Seite, die nur mit zwei Minuten oder Gelb bestraft wurden. Und eine Schlagbewegung, die der Schiedsrichter gesehen haben will, habe ich bei Markus nicht gesehen.“ So war dem HC Metter-Enz in der zweiten Spielhälfte eine Möglichkeit zum Auswechseln genommen, ganz abgesehen davon, dass Löpsinger als Mittelmann ausfiel. „Zum Glück hatten wir eine volle Bank, denn es war das schnelle Spiel, das ich erwartet hatte“, berichtet Deuß. „Wir sind das Tempo mitgegangen. Und es hat sich ausgezahlt, dass ich in den Einheiten davor fast ausschließlich das Abwehrverhalten geübt habe.“

Die 14:12-Führung zur Halbzeitpause baute der HCME nach Wiederanpfiff auf 15:12 aus. Dann gerieten die Vaihinger und Großsachsenheimer aber kurzzeitig außer Tritt, als sie die Rote Karte kassierten. Einschließlich Siebenmeter fingen sie sich innerhalb von zwei Minuten drei Gegentore ein. Danach war es ein offenes Spiel. „Wir haben 28 Tore gemacht, aber auch 26 Fehlwürfe gehabt“, sagt Deuß zu dem Potenzial, das seine Mannschaft noch hätte. „Außerdem haben wir drei Siebenmeter verworfen. Und als Backnang in Unterzahl ohne Torwart gespielt hat, haben wir einmal nur den Pfosten getroffen.“ So blieb es bei einem Punkt aus dem Spiel, in dem auch ein Sieg möglich gewesen wäre.

HC Metter-Enz: Lasse Junger, Stefan Klose – Joachim Göbgen (2), Sebastian Decker, Ralf Taubert (1), Matthias Schwarz (6/1), Felix Gschwend (5), Constantin Weber (1), Eugen Kulakovskij (1), Markus Löpsinger (1), Tim Kußerow (3), Adrian Rudolph, Steffen Kinzinger (7/2).