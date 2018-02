Von Michael Nachreiner

Peter Zaiser fehlen auch Tage nach der 16:35 (11:15)-Klatsche am Samstagabend beim CVJM Untertürkheim die Worte. So hatte der Trainer seine Mannschaft, die Handballer des CVJM Enzweihingen, in der Eichenkreuz-Landesliga nach dem Seitenwechsel noch nicht auseinanderbrechen sehen. „Ich bin ziemlich