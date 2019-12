Naidzinavicius bleibt bei der SG BBM

Bietigheim-Bissingen (red). Die deutsche Nationalspielerin Kim Naidzinavicius hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Deutschen Handball-Meister SG BBM Bietigheim um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Eine nachweihnachtliche Überraschung präsentierten die Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim gestern ihren Fans mit der Vertragsverlängerung von Kapitänin Naidzinavicius. Die 28-jährige Rückraumspielerin, die seit der Saison 2016/17 für die Enztälerinnen aufläuft und in dieser Zeit unter anderem zwei deutsche Meistertitel gewann, wird das Team auch in den nächsten beiden Jahren führen. Bei der SG BBM zählt Naidzinavicius zu den absoluten Leistungsträgerinnen. In der deutschen Nationalmannschaft trägt sie ebenfalls die Kapitänsbinde. Nachdem die Olympia-Qualifikation mit dem achten Platz bei der Weltmeisterschaft in Japan denkbar knapp verpasst wurde, richtet sich der Blick nach vorne. Im Januar 2020 stehen in der Handball-Bundesliga Frauen (HBF), dem DHB-Pokal sowie dem Europapokal wichtige Aufgaben für die Bietigheimerinnen an.