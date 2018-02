Keul bleibt weiter optimistisch

Von Ralph Küppers

Vaihingen/Grosssachsenheim. Auch wenn die Handballerinnen des HC Metter-Enz als Schlusslicht der Bezirksliga weit abgeschlagen sind, behält ihr Trainer Korbinian Keul seinen Optimismus bei. Vor dem Spiel gegen den Sechsten TV Aldingen sagt er: „Wenn wir wieder mit einer guten Abwehr und der Torhüterleistung wie gegen Mundelsheim spielen, außerdem vorne noch ein paar Kleinigkeiten abstellen, dann können wir gegen Aldingen etwas holen. Das ist keine Übermannschaft.“

Die „paar Kleinigkeiten“ in der Offensivabteilung haben die Handballerinnen aus Vaihingen und Großsachsenheim am vergangenen Wochenende mindestens einen Punkt, unter Umständen sogar den Sieg gekostet. „Wir müssen im Abschluss besser und cleverer sein“, mahnt der Übungsleiter. „Unsere 6-0-Abwehr steht recht gut, aber wir dürfen uns nicht jedes Mal wieder einen Konter einfangen.“ Bei der Vielzahl der gegnerischen Angriffe ist es eine Frage der Zeit, wann sich dadurch Chancen bieten. Aber eigentlich ist Keul ganz zufrieden mit seinem Team. „Spielerisch sind wir gar nicht weit weg von allen anderen“, sagt er. „Nur was die Punkte angeht.“ Da steht der HC Metter-Enz mit neun Punkten Abstand zum Vorletzten einsam am Tabellenende.

In dieser Woche war es mit der Trainingsbeteiligung beim HCME nicht weit her. „Krankheits- und urlaubsbedingt hatten wir viele Ausfälle und haben dann mit der zweiten Mannschaft zusammen trainiert“, sagt Keul, der darauf hofft, dass alle Urlauberinnen ohne größere Blessuren rechtzeitig zum Spiel zurück sind. Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr in Großsachsenheim.