Kontrolle in der Redaktion: Saskia Rudnau tingelt derzeit mit Kollegen in Sachen Fairtrade-Town durch Vaihingen. Die Agendagruppenleiterin klopfte in der Redaktion ab, ob nach wie vor Fairtrade-Kaffee verwendet wird. Wir konnten ein volles Lager auf- und uns somit als würdiger Kooperationspartner erweisen. In diesem Jahr steht nämlich nach vier Jahren die Titelerneuerung an. Also: hoch die Tassen. Foto: Rücker