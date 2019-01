In Vaihingen gewinnen nur die Gäste

Von Ralph Küppers

Drei Spiele, drei Niederlagen – was für die Mannschaft von Gastgeber HC Metter-Enz gestern etwas ernüchternd war, freute ihre Gäste. Ein wenig überraschend gewann die HSG Oberer Neckar das Turnier um den 6. Ackermann-Cup, das in der Sporthalle am Alten