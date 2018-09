In Oberriexingen steht der Spaß im Vordergrund

Von Ralph Küppers

Oberriexingen. Wenn morgen die Saison in der Handball-Kreisliga A der Frauen beginnt, geht die Mannschaft des TSV Oberriexingen ganz entspannt ins Punkterennen. „Wir haben keine Spielerinnen eingekauft, um aufzusteigen“, berichtet Hans Schuster. „Unser Ziel ist, über die ganze Runde eine spielfähige Mannschaft zu haben. Und wir wollen die Leute bei der Stange halten.“ Der Trainer der Oberriexingerinnen ist es gewöhnt, kleine Brötchen zu backen. „Andere Vereine würden mit zwölf Spielerinnen wahrescheinlich gar keine Mannschaft melden“, sagt er. „Im Vergleich zu anderen haben wir hier die Hälfte an Leuten und die Hälfte an Trainingskapazität.“

In der kleinsten Stadt im Landkreis Ludwigsburg geht es nicht um Spitzensport. Den Aufstieg als Saisonziel hakt Schuster schon lange vor Rundenbeginn ab. „Hoffentlich werden wir nicht Letzter“, sagt er. Dieses Ziel hat der TSV in der vergangenen Spielzeit erreicht. Fünf Siege und 13 Niederlagen – die Oberriexingerinnen sind Drittletzter geworden, punktgleich mit dem Vorletzten SG Weissach im Tal, den sie aber zwei Mal besiegt haben und damit den direkten Vergleich hatten.

„Für die neue Saison gibt es bei uns eher bessere Bedingungen“, freut sich Schuster. Denn mit Afroditi Kalaitzidou kam eine Spielerin zum Team, die beim TV Großsachsenheim und zuletzt beim HC Metter-Enz aktiv war. „Sie kennt einige aus unserer Frauenmannschaft und wollte lieber hier spielen“, sagt ihr neuer Trainer. „Für uns ist das natürlich eine Verstärkung.“ Und mit Linda Eismann kehrte nach einem Auslandsaufenthalt und damit auch längerer Handballpause eine Spielerin zurück, die dem Team auf der Torwartposition sehr helfen könnte. „Wir wollen uns weiterentwickeln“, kündigt Schuster an. „Siege sind aber wahrscheinlich eher rar.“

Immerhin haben sich die Rahmenbedingungen beim TSV Oberriexingen – von den zwei Zugängen ganz abgesehen – für die Handballerinnen verbessert. „Bisher war es so, wenn die Mannschaften von Frauen und Männern zusammen trainieren, dass die wenigen Frauen fast untergehen“, sagt der Übungsleiter. „Darum haben wir einen Trainingstermin verlegt. Die Frauen trainieren künftig eine Zeitlang mit den Mädchen aus der B-Jugend zusammen.“ Dann gebe es eine, anderthalb Stunden Zeit, um ein adäquates Training aufzuziehen.

Im ersten Spiel der neuen Saison sind die Oberriexingerinnen gleich fürs Nachbarschaftsduell beim HC Metter-Enz II zu Gast. Die Bezirksklasse-Reserve der Handballerinnen aus Vaihingen und Großsachsenheim empfängt den TSV am Samstag um 14 Uhr in Großsachsenheim. Schuster: „Ich weiß noch nicht genau, wer da ist. Aber bis jetzt ist keine Spielerin verletzt.“