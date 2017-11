Ideenlos und in der Defensive zu statisch

Von Jan Simecek

Die Handballer des CVJM Enzweihingen haben in der Eichenkreuz-Landesliga gegen EK Köngen vor allem in der ersten Hälfte ideenlos und in der Defensive viel zu statisch agiert. Ein 9:20-Rückstand zur Pause war die Quittung. In der zweiten Hälfte wurde es deutlich besser. Am Ende stand dennoch ein klares 19:33.

Enzweihingen. „Heute war alles nicht so, wie es hätte sein sollen“, war das erste ernüchternde Fazit von Enzweihingens Trainer Peter Zaiser. Dann geht er gleich etwas in die Tiefe: „Wir hatten mit Erkältungen zu kämpfen. Aber es hat auch nichts funktioniert, was wir angesetzt haben.“ Das war beispielsweise die offensive Deckung, mit der zunächst die Flügelspieler, dann die Rückraum-Außen aus dem Spiel genommen werden sollten. „Wir haben uns zu sehr von den vielen Positionswechseln des Gegners beeindrucken lassen. Da war zu viel Querbewegung, und es wurde zu wenig kontaktet. Dadurch entstanden die großen Lücken“, erklärt Zaiser. Nach knapp zehn Minuten, beim Stand von 1:6, zog er die Notbremse und setzte diesem taktischen Kniff ein Ende.

Aber auch bei der klassischen 6-0-Verteidigung fanden die Köngener immer wieder Lücken. Die Enzweihinger konnten sich noch bei Torwart Lukas Leibfried bedanken, dass es zur Pause nicht noch deutlicher stand. Denn offensiv lief auch sehr wenig bei den Gastgebern zusammen. „Felix Früh im Köngener Tor ist gut. Ich glaube, er spielt sogar in der Auswahl. Aber wir haben auch nicht so geworfen, wie man werfen muss, wenn man unbedingt ein Tor erzielen will. Ich hatte den Eindruck, dass uns beim Abschluss immer auf halbem Weg Zweifel gekommen sind“, sucht CVJM-Trainer Zaiser nach einer Erklärung.

Immerhin funktionierte seine Systemumstellung im Angriff – zumindest für einige Zeit. Mit zwei Kreisläufern ergaben sich die nötigen Lücken. Vor allem Jan-David Riedmüller, mit fünf Treffern am Ende erfolgreichster Werfer der Gastgeber, profitierte davon. „Dann haben uns aber wieder die Ideen verlassen. Wir haben die Lücken nicht mehr gefunden“, ärgert sich Zaiser. „Die Kreativität, die ich immer fordere, hat uns vollkommen gefehlt.“

Lag es an der Kabinenansprache oder am Torhüterwechsel bei den Gästen? In der zweiten Hälfte waren die Enzweihinger jedenfalls viel besser im Spiel. „Mit 10:13 blieb es deutlich enger. Genauso hätte es auch in Durchgang eins laufen sollen. Das haben wir drauf“, blickt Zaiser etwas frustriert zurück.

„Warum es in der ersten Hälfte nicht so funktioniert hat, kann ich in der Tiefe noch gar nicht so genau sagen“, fährt der Enzweihinger Trainer fort. An den Schiedsrichtern lag es auf jeden Fall nicht. Zaiser: „Die waren sehr gut, haben alles gesehen – leider auch, dass wir ein paar Mal drei oder fünf Millimeter im Kreis standen, als wir zum Wurf abgesprungen sind.“ So etwas passiere zwar durchaus, aber normalerweise nicht in der Häufigkeit wie gegen Köngen. Dies könne ein Zeichen fehlender Konzentration sein. Allerdings sei das nicht nur bei den betroffenen zwei, drei Spielern der Fall gewesen, sondern alle hätten sich davon mitreißen lassen. Eklatant war das auch von der Siebenmeterlinie zu sehen, wo alle vier Versuche von vier verschiedenen Schützen vergeben wurden. „Nach einer Niederlage und einem Sieg waren wir uns eigentlich einig, dass wir frei aufspielen können und uns nicht verstecken müssen. Wir haben es aber getan“, analysiert Zaiser. „Warum das so war, darüber werde ich mir erst einmal zu Hause Gedanken machen müssen.“

CVJM Enzweihingen: Lukas Leibfried – Stefan Blessing (1), Norbert Bauderer (3), Kim Riedmüler (1), Joel Müller (2), Julian Rühling, Steffen Petrovits (2), Danyel Baumann, Tim Seitz (1), Jan-David Riedmüller (5), Sascha Rühling (2), Marvin Essich (2).