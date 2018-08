HCME vertraut auf Kompetenz im eigenen Verein

Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Großsachsenheim. Dass Korbinian Keul nach der Geburt seines Sohnes kürzer treten würde, ist schnell klar gewesen. Die große Frage war, wie man bei den Handballerinnen des HC Metter-Enz die Lücke schließen sollte, die der Trainer gerissen hat. „Wir hatten anfangs die Augen extern offen gehalten. Frisches Blut wäre bestimmt gut gewesen“, berichtet Keul, der als Sportlicher Leiter immer noch für die Belange der Frauenmannschaften beim HCME verantwortlich zeichnet. „Doch der Trainermarkt ist aktuell leergefegt. Deshalb haben wir schnell den Fokus auf eine vereinsinterne Lösung gelegt.“

Und die haben die Verantwortlichen der Handballer des TV Vaihingen und des TV Großsachsenheim mit dem bisherigen Trainer der zweiten Frauenmannschaft, Silvio Herzog, gefunden. Keul: „Silvio war die logische Konsequenz. Er hat vor allem mit den jüngeren Spielerinnen im letzten Jahr schon gearbeitet. Er kennt aber auch die erste Mannschaft.“ Ganz so logisch fand Herzog die Anfrage aber erst einmal nicht. „Es war doch etwas Überredungskunst notwendig“, sagt der in Sachsen aufgewachsene ehemalige Torwart. „Das Jahr Trainer bei der zweiten Frauenmannschaft war meine erste Saison als Übungsleiter bei den Aktiven.“ Zwar konnte er sich die Aufgabe vorstellen. „Ich wollte sie aber nicht alleine machen“, erklärt Herzog. Letztlich hat sich Bernd Geiger, der TVG-Abteilungsleiter angeboten, Herzog in der täglichen Arbeit in der Halle unter die Arme zu greifen. Und Keul zieht im Hintergrund bei organisatorischen Fragen weiterhin die Strippen.

Denn Herzog hat Respekt vor der Aufgabe. „Er steht nun in der ersten Reihe“, sagt Keul. Damit werde er in Zukunft automatisch an all seinen Entscheidungen gemessen. Und der neue Übungsleiter muss ein komplett neues Team formen. Leistungsträgerinnen wie Alina Zimmer, Verena Deininger, Sarah Bajer und Lisa Böhme haben den HCME verlassen oder wollen kürzer treten beziehungsweise pausieren. Angelina Zimmer konzentriert sich zudem in Zukunft auf ihren Job als Trainerin der zweiten Frauenmannschaft. Dem stehen mit Simone Wilske, Julia Haas und Lisa Schwarz praktisch Neuzugänge gegenüber, da sie von schweren Verletzungen oder aus einer schöpferischen Pause zurückkommen. „Ich freue mich aber schon auf Simone und Lisa. Sie waren schon in der vergangenen Saison als Führungsspielerinnen eingeplant“, berichtet Herzog. Dazu stehen dem Übungsleiter viele junge Spielerinnen, die zum Teil noch in der A-Jugend spielberechtigt sind, zur Verfügung. „Einige davon haben das Potenzial, gleich oben Fuß zu fassen“, erklärt Keul.

Somit ist auch das Saisonziel klar. „Wir wollen vorne mitspielen“, sagt Herzog. „Alles andere wird sich ergeben. Denn ich habe gerlernt: Wenn man sagt, dass man aufsteigen will, setzt man sich selbst in jedem Spiel unter Druck. Deshalb ist es oft am besten, einfach von Spiel zu Spiel zu denken“, berichtet der HCME-Übungsleiter.