HCME testet gegen Landesligist Ditzingen

Von Michael Nachreiner

Auf die Handballer des HC Metter-Enz wartet ein besonderer Leckerbissen. Rund eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im Bezirkspokal probt der Bezirksklassevertreter am morgigen Freitag (19.30 Uhr) in Großsachsenheim gegen die zwei Ligen höher spielenden TSF Ditzingen den Ernstfall. Für HCME-Trainer Harald Deuß ein guter Test.

Großsachsenheim/Vaihingen. Das Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten TSF Ditzingen, das den Auftakt für ein zweitägiges Trainingslager der Handballer des HC Metter-Enz in Großsachsenheim mit vier Trainingseinheiten sowie zwei weiteren Partien gegen die SKV Rutesheim (Bezirksklasse) und gegen die TB Pforzheim (Bezirksliga) an zwei Tagen bildet, sieht Harald Deuß nicht als Härtetest. „Der Unterschied zwischen den beiden Spielklassen ist zu groß. Die Ditzinger spielen zwei Ligen über uns und wollen direkt wieder zurück in die Württembergliga“, berichtet der HCME-Übungsleiter. „Aber es ist ein Trainingsspiel, das uns Erkenntnisse bringen wird. Solche Mannschaften decken gnadenlos jeden Fehler auf, den man macht.“

Und davon könnte es vielleicht noch einige geben. „Die Jungs sind aktuell noch nicht so weit, wie wir sie eigentlich haben wollten“, erklärt Deuß. Bei der Athletik fehle noch ein kleiner Tick. Und die Offensive wurde bisher in der Vorbereitung weitestgehend ausgeklammert. „Was Auslösehandlungen betrifft, haben wir noch nicht viel gemacht. Da müssen wir auf das zurückgreifen, was wir im letzten Jahr gespielt haben. Aber es gibt Nachholbedarf in der Konsequenz der Umsetzung und der Chancenverwertung.“

Das hat der Trainer aber bisher in Kauf genommen. Denn zum einen steht noch das Trainingslager an. Deuß: „Da werden wir in 90 Prozent der Zeit am Angriff arbeiten.“ Zum anderen war ihm die Abwehr wichtiger. „Wir haben unser System noch einmal verfeinert und ein paar Varianten reingebracht, mit denen die Gegner nicht rechnen“, berichtet der HCME-Übungsleiter. „Und ich habe die Jungs endlich dazu gebracht, dass sie Abwehr mit Überzeugung spielen.“ Denn nur so ginge es überhaupt. Und dann lag der Fokus auch am Umschaltspiel. Deuß: „Wir wollen noch etwas mehr auf Schnellangriffe setzen. Einfacher kann man keine Tore erzielen.“

Auf eines kann der Trainer des HCME aber auf jeden Fall bauen: „Es wird eine Truppe auf dem Platz stehen, die mit Motivation Handball spielen wird.“ Allerdings wird Deuß auf einige Spieler verzichten müssen. Marco Wuerl hat noch Wettkampfverbot, auch wenn er schon wieder mittrainiert. Alistair Thiedicke pausiert mit Verdacht auf Arthrose in der Hüfte. Lasse Junger absolviert bis Januar ein Auslandssemester. Und Ralf Taubert weilt bis Sonntag im Urlaub. Außerdem steht hinter dem Einsatz von Alexander Weber, der nach seiner langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses wieder dabei ist, ein großes Fragezeichen. Er hätte eigentlich Spätschicht.