Drucken Handball. Die Handballerinnen des HC Metter-Enz lassen in der Bezirksklasse Staffel 1 nichts anbrennen. Am Samstag gewannen sie vor heimischem Publikum mit 26:21 (17:10) gegen HB Ludwigsburg III. Derweil mussten der TSV Oberriexingen und in Staffel 2... »