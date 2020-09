Bietigheim-Bissingen (red). Nach dem erfolgreichen Saisonstart der Handball Bundesliga der Frauen (HBF) unter Corona-Bedingungen folgt eine weitere positive Nachricht für alle Fans: Eurosport überträgt auch in der neuen Spielzeit wieder ausgewählte Spiele der 1. Bundesliga live im Free-TV. Sendetermin ist in der Regel der Freitag. Es werden aber auch Spiele am Wochenende gezeigt.