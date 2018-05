Grundschulturniere beim HC Metter-Enz

Vaihingen (red). Am heutigen Samstag messen die Vaihinger Grundschulen ihre Kräfte im Handball. Anlass ist das Turnier in der Sporthalle am Alten Postweg. Angemeldet haben sich elf Mannschaften der zweiten Klassen sowie jeweils acht Mannschaften der dritten und vierten Klassen. Der HC Metter-Enz rechnet mit 250 bis 300 Kindern, die sich bei den Spielen in der Halle tummeln. Die Zweitklässler starten um 8.30 Uhr. Es folgen die Drittklässler ab 11.30 Uhr und die Viertklässler ab 14.30 Uhr.