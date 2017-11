Gäste sollen zu Freunden werden

Von Michael Nachreiner

Noch drei Tage sind es bis zum Eröffnungsspiel der Frauenhandball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Am Freitagabend stehen sich in Leipzig Deutschland und Kamerun gegenüber. Einen Tag später wird es auch in Bietigheim-Bissingen Ernst. Die Gruppe B mit Titelverteidiger Norwegen trägt ihre Vorrundenspiele in der Ege-Trans-Arena aus.

Bietigheim-Bissingen. „In Deutschland steht Frauenhandball in der Wahrnehmung hinter dem Männersport. Das ist in Skandinavien ganz anders. In Norwegen war sogar ein Mal ein Länderspiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft das Vorspiel zu einem Länderspiel der deutschen Frauen. Das war ein herber Schlag gegen das Ego der Männer“, berichtet der ehemalige Frauen-Bundestrainer Ekke Hoffmann. Auch die Ege-Trans-Arena in Bietigheim-Bissingen werden jeweils rund 400 bis 550 schwedische und norwegische Fans in ein Tollhaus verwandeln, wenn von Samstag an eine Woche lang die Vorrundenspiele der Gruppe B mit Titelverteidiger Norwegen, Schweden, Tschechien, Ungarn, Argentinien und Polen stattfinden. „Ich kenne keine anderen Nationen, die so frauenhandballverrückt sind wie die Skandinavier“, sagt Hoffmann.

Spiel zwischen Norwegen und Ungarn ist nahezu ausverkauft

Rund 2000 Zuschauer pro Spiel, rechnet Rainer Kübler, der Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, vor, müssten in der zur WM 3700 Zuschauer fassenden Ege-Trans-Arena sein, damit Stimmung aufkommt. Und die Verantwortlichen in Bietigheim-Bissingen sowie der Handball-Verband Württemberg (HVW) sind auf einem guten Weg, diese Marke zu übertreffen. „Stand jetzt sind 20 000 Tickets für die 15 Vorrundenspiele verkauft. Das Spiel am Samstagabend zwischen Norwegen und Ungarn ist nahezu ausverkauft“, erklärt Kübler. Es sind nur noch rund 300 Eintrittskarten verfügbar.

Und HVW-Präsident Hans Artschwager ist sich sicher: „So wie hier in Bietigheim wird es wahrscheinlich an keinem anderen Spielort.“ Da pflichtet Hoffmann bei, der mit Deutschland bei der Heim-WM 1997 Bronze geholt hat: „Baden-Württemberg hat sich immer als fantastischer Gastgeber präsentiert.“ Und Bietigheims Oberbürgermeister Jürgen Kessing ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass die Sportler, die als Gäste kommen, als Freunde wieder gehen.“

Freunde will sich die deutsche Nationalmannschaft dagegen nicht machen. In Leipzig spielt sie am Freitag (19 Uhr) gegen Kamerun, am Sonntag (18 Uhr) gegen Südkorea, am Dienstag (18 Uhr) gegen Serbien, am Mittwoch (18 Uhr) gegen China sowie am Freitag nächster Woche (18 Uhr) gegen die Niederlande. Hoffmann traut ihr den Gruppensieg zu. „Ich rechne damit, dass Deutschland ins Halbfinale einzieht. In der Vorrunde hat das Team eine günstige Auslosung erwischt, so dass Bundestrainer Michael Biegler seine Leistungsträgerinnen etwas schonen kann, damit die Deutschen hinten raus noch Kraft haben.“

Da sieht OB Kessing die Kräfteverhältnisse in der Gruppe D schon ganz anders verteilt. „Im Nationalkader der Niederländerinnen stehen vier Spielerinnen der SG BBM Bietigheim. Die sind gut trainiert und top in Form. Es wird schwer für Deutschland, gegen die Niederlande zu gewinnen“, ist das Stadtoberhaupt überzeugt.

Eishockeycracks der Steelers sind in alte Eishalle verbannt

Während der Handball-WM sind die Eishockeycracks der Bietigheim Steelers aus der Ege-Trans-Arena verbannt. „Gestern Abend hat das letzte Eistraining einer Mannschaft des SCB hier stattgefunden. Ab heute wird die Halle umgebaut“, berichtet Thilo Dittmann vom lokalen Organisationskomitee. Der Trainingsbetrieb werde ansonsten in der alten Eishalle stattfinden. „Die Steelers haben das so organisiert, dass zumindest ihre Spitzenmannschaften in den jeweiligen Altersklassen nicht zu kurz kommen“, erklärt Dittmann.