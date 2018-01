Führung ins Ziel gerettet

Oberriexingen (rkü). Fast das gesamte Spiel über hat der TSV Oberriexingen mit ein, zwei Toren Vorsprung gegen die SG Weissach im Tal geführt. Den retteten die Oberriexinger Handballer über die Zeit und feierten am Ende ihren 27:25-Sieg in der Kreisliga B.

„Zu Saisonauftakt haben wir gegen Weissach ein Unentschieden geholt“, berichtet TSV-Trainer Hans Schuster. „Damals haben die Gegner noch mit dem Schlusspfiff ausgeglichen. Seitdem haben sie aber kaum noch Punkte abgegeben.“ Darum wäre eine erneute Punkteteilung schon ein Erfolg für Schuster gewesen. Doch Oberriexingen lag schnell mit 3:1 und 8:4 vorne (11. Minute). Dann allerdings drehten die Weissacher das Spiel von einem 9:14-Rückstand zur 15:14-Führung (35.). Von da an waren es wieder die Gastgeber, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. „Wir hatten Schwierigkeiten in der Abwehr und mit Standardsituationen im Angriff“, sagt Schuster. „Dafür haben wir von unseren Tempogegenstößen gelebt. Und am Ende hatten wir spielerische Vorteile.“ Weissach stellte auf offene Manndeckung um und musste zwei Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 25:27 die endgültige Entscheidung hinnehmen..

TSV Oberriexingen: Tobias Rothacker, Karl Wild – Minh Hoang, Michael Bosch (9/3), Jan Gergen (4), Lukas Stollsteimer (1), Sebastian Grau (4), Yanik Rothacker (5), Jens Gergen (4), Julien Gergen, Denis Dörr, Mischa Flohr.