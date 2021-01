Freiwilliges Turnier als eine Möglichkeit

Vaihingen/Großsachsenheim (nac). Die Sportler aus der Region stehen im öffentlichen Fokus und werden meist nach ihren Leistungen beurteilt. Doch wie ticken sie wirklich? In einer neuen Interviewserie stellt die VKZ-Sportredaktion den Menschen hinter dem Sportler vor. Teil 9: Alexander Weber (24), Kreisläufer und Mannschaftskapitän der Bezirksklasse-Handballer des HC Metter-Enz.

Wie geht es Ihnen?

Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Ich vermisse jedoch die unbeschwerte Zeit vor Corona.

Jetzt in der trainings- und spielfreien Phase: Wie halten Sie sich fit?

Ich gehe regelmäßig mit meinem Bruder Constantin joggen. Wir haben uns eine schöne Runde über die Kleinsachsenheimer Felder gesucht, die wir auch bei Regen und Schnee abends laufen. Aber das Training mit der Mannschaft fehlt mir sehr.

Und wie vertreiben Sie sich Ihre mehr-gewonnene Freizeit?

Dadurch, dass mein Studium aktuell ausschließlich online stattfindet, hat sich der Arbeitsaufwand deutlich erhöht und ich muss viel Zeit darin investieren. Ansonsten verbringe ich die Zeit beim Spazieren in der Region oder gemeinsamen Kochen mit meiner Freundin.

Was fehlt Ihnen aktuell am meisten?

Definitiv soziale Kontakte und meine Mannschaft. Vor allem auch die geselligen Abende mit dem ein oder anderen Kaltgetränk.

Und auf was können Sie generell nicht verzichten?

Gutes Essen und nette Gesellschaft.

Blicken wir auf die bisher in dieser Saison absolvierten Wettkämpfe/auf die bisherige Saison zurück: Wie lief es?

Sportlich lief es für uns sehr gut in der ersten Mänermannschaft: zwei Spiele, zwei Siege – und damit verbunden auch Tabellenplatz eins. Auch der Spirit im Team hat definitiv gepasst. Wir sind eine junge, hungrige Truppe mit einem motivierten Trainer, die sehr viel Spaß am Handball hat. Ebenso gut lief es in der zweiten Männermannschaft, mit der ich eine Partie absolviert habe. Hier holten wir aus zwei Spielen zwei Punkte.

Was lief nicht so gut?

Das einzig Negative, das zu nennen ist, ist, dass wir nicht weiterspielen konnten. Die Entscheidung war zwar vollkommen berechtigt und auch absehbar. Jedoch bin ich der Überzeugung, dass wir in dieser Saison viel hätten erreichen können.

Und mit was sind Sie zufrieden?

Ich denke, wir können, wenn wir wieder trainieren dürfen, weiter an uns arbeiten und dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben.

Haben Sie noch die Hoffnung, dass die Saison zu Ende gespielt wird?

Leider wird es – realistisch betrachtet – eher nicht dazu kommen. Normalerweise ist die Runde Ende April vorbei. Und ich bezweifle, dass wir bis dahin überhaupt vernünftig trainieren können. Wir selbst haben aktuell nahezu keine Informationen, wie geplant wird, jedoch müsste zunächst der Trainingsbetrieb für mindestens drei bis vier Wochen erlaubt sein, um überhaupt wieder spielen zu können. Außerdem, denke ich, gibt es aktuell andere Bereiche, die – so schade es auch ist – Vorrang haben. Am Ende möchte natürlich niemand seine Gesundheit und die anderer gefährden.

Wie sieht für Sie ein optimales Szenario aus, um die Spielzeit zu Ende zu bringen?

Eine Möglichkeit wäre eine Art Turniermodus mit Mannschaften auszutragen, die Interesse an einem Aufstieg haben, da ich nicht glaube, dass alle Teams aus der Liga Interesse an einer schnellen Wiederaufnahme des normalen Spielbetriebs haben. Aber ich denke, wenn man die aktuellen Geschehnisse rund um die Nationalmannschaft sowie die Weltmeisterschaft in Ägypten anschaut, wird es optimal sein, die Saison nicht zu beenden. Meines Erachtens nach würde es mehr Sinn ergeben, nach und nach wieder die Trainingsbedingungen zu normalisieren, zur nächsten Saison eine vollständige Vorbereitung zu absolvieren und dann topfit in eine neue Runde zu starten. Natürlich muss man die Entwicklungen abwarten. Aber von einer schnellen Rückkehr zum Spielbetrieb ist aktuell nicht auszugehen.

Und wenn Sie Ihre bisherige Laufbahn Revue passieren lassen: Was war Ihr schönstes Sport-Erlebnis?

Es ist schwer, da ein einzelnes Ereignis als Spieler herauszusuchen. Aber ich denke als Schiedsrichter war es eine Ehre für mich, im letzten Jahr den Hohenlohe-Cup zu leiten, da hier nur Teams aus der 1. und 2. Bundesliga vertreten waren.

Und welches war das negative Highlight?

An negative Dinge erinnere ich mich eigentlich kaum noch, da man mit einem schlechten Spiel oder einer schlechten Runde so schnell wie möglich versucht, abzuschließen und nach vorne zu blicken. Einzig mein Kreuzbandriss fällt mir hierbei als negatives Highlight ein, an dem ich eine ganze Weile zu arbeiten hatte.

Wer war der beste Konkurrent, gegen den Sie jemals haben antreten müssen?

Ich persönlich bin der Meinung, dass die besten Spiele gegen Bietigheim waren. Es waren immer spannende, schnelle und harte Spiele, bei denen man alles gesehen hat, was den Handball ausmacht. Das Schönste war die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist auf dem Spielfeld – Rivalität sowie gesunde Härte und danach hat man sich die Hand gegeben und zusammen ein Bierchen getrunken. Das war definitiv vorbildlich, und ich denke, auch für die Zuschauer immer schön anzusehen.

Und welches ist Ihr sportliches Vorbild?

Oliver Roggisch. Dieser Mann hat mich einfach mit seiner Art überzeugt. Er ist ein Kämpfer und gibt niemals auf. Zudem hat er eine unglaublich intensive und aggressive Abwehr gespielt und macht inzwischen als Teammanager im Deutschen Handball-Bund (DHB) auch seine Liebe zu unserem Sport deutlich.

Wenn Sie nicht die Sportart treiben würden, für die Sie sich entschieden haben, welchem Hobby würden Sie nachgehen?

Die Sportarten, die mich außerhalb des Handballs am meisten begeistern, sind Eishockey und American Football. Vielleicht hätte ich mich für eine dieser Sportarten entschieden.

Wie charakterisiert Sie Ihre Familie oder Freunde?

Humorvoll und hilfsbereit würde ich behaupten – aber vielleicht auch ein bisschen bruddlig.

Und was ist Ihre größte Schwäche?

Ich verliere äußerst ungern.

Wenn Sie eine Million Euro zur Verfügung hätten, was würden Sie damit machen?

Ich denke, ich würde es in ein Haus oder eine Wohnung investieren und Urlaub machen.

Welchen Prominenten würden Sie gerne einmal kennenlernen?

Michael Schumacher, wenn er denn gesund wäre. Er war meines Erachtens nach einer der besten Rennfahrer der Geschichte und hat über Jahre hinweg viele Menschen begeistert und auch abseits seines Sportes immer sehr sympathisch gewirkt.

Welche Schlagzeile würden Sie über sich gerne einmal in der VKZ lesen?

Prinzipiell alles, was mit dem Erfolg des HC Metter-Enz als gesamtem Verein oder mir als Schiedsrichter im positiven Sinne zu tun hat.