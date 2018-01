„Es geht viel, wenn alle an einem Strang ziehen“

Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Sachsenheim. Zehn Spiele, zehn Niederlagen – die Bilanz der Handballerinnn des HC Metter-Enz in der Bezirksliga bis Weihnachten ist verheerend. Dementsprechend angespannt wirkte HCME-Trainer Korbinian Keul vor dem Ackermann-Cup, dem eigenen Vorbereitungsturnier. Doch seine Bedenken wurden bereits im ersten Spiel ausgeräumt. Seine Mannschaft setzte sich mit 10:4 gegen den Bezirksligisten HC Staufer Bad Wimpfen durch. In der zweiten Partie verlangten die Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen den großen Favoriten und späteren Turniersieger HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See (HSG Ca/Mü/Max) alles ab. Erst in der letzten Minute riss der Landesligist das Ruder herum und gewann mit 11:10 gegen den HCME. Dass die Gastgeberinnen im letzten Spiel auch dem TV Tamm mit 10:14 unterlag, hatte einen „bitteren Beigeschmack“, sagt Keul. „Aber wir sind motiviert aus der Sache herausgegangen. Alle haben gemerkt, dass viel geht – auch in dieser Besetzung –, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Mit dem Turnier bin ich absolut zufrieden.“

Der Sieg gegen Bad Wimpfen im ersten Spiel des Tages (Keul: „Ich war überrascht, dass der HC Staufer so schwach gespielt hat. Bad Wimpfen hatte allerdings wohl auch nicht alle Spielerinnen zur Verfügung.“) gab den Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen Rückenwind. „Dadurch war das Spiel gegen den Landesligisten HSG Ca/Mü/Max fast ein bisschen ein Selbstläufer. Wir haben das schnelle Spiel der Cannstatterinnen gut unterbunden, auch weil wir gut getroffen haben, und haben die Stuttgarterinnen auch in der zweiten Welle schnell gestellt“, berichtet Keul. Bis in die Schlussphase legten die Gastgeberinnen immer vor. Die Cannstatterinnen zogen jeweils nur noch. Bis in die Schlussphase, als der Landesligist zum ersten und einzigen Mal in Führung ging. „Die Mädels haben gesehen, dass auch gegen so einen Gegner etwas geht. Dieser Glaube an uns selbst hat in der Hinrunde oft gefehlt“, erklärt der HCME-Übungsleiter.

Im letzten Turnierspiel, quasi einem Finale um den zweiten Platz, gegen den TV Tamm ging den Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen etwas die Luft aus. „Da waren wir platt. Im Angriff haben wir es nicht mehr geschafft, so viel Bewegung zu haben wie in den Spielen zuvor. Und in der Abwehr kamen wir das ein oder andere Mal einen Schritt zu spät“, berichtet Keul. „Dennoch war es ein richtig ordentliches Spiel von uns.“

Die Baustellen vor dem ersten Punktspiel im Jahr 2018 sind kleiner als erwartet. „In der Abwehr hat die Abstimmung beim Übergeben und Übernehmen gut funktioniert, auch wenn das Aushelfen von Außen nicht immer geklappt hat. Und im Angriff haben wir den Ball besser laufen lassen, auch wenn wir immer noch ein paar Würfe genommen haben, die nicht gut vorbereitet waren“, erzählt der HCME-Trainer. „Nun werden wir in den nächsten zwei Wochen die Punkte im Angriff und in Abwehr, die nicht ganz funktioniert haben, verfeinern. Aber ich schaue den anstehenden Aufgaben etwas gelassener entgegen.“

Die größte Baustelle ist noch das Zusammenspiel mit der Kreisläuferin. „Lisa Böhmer steht oft wirklich gut. Doch entweder übersehen wir sie oder wir verpassen den Moment, in dem wir sie anspielen können“, erklärt Keul.