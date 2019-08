Erster Award beim Supercup vergeben

Ludwigsburg (red). Wenn an diesem Samstag der Supercup der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) ansteht, geht es einerseits um das sportliche Kräftemessen zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Thüringer HC. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Ludwigsburger MHP-Arena. Andererseits wird Clara Woltering eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie bekommt den erstmals verliehenen HBF-Award „für außergewöhnliche Leistungen und Verdienste im Handball der Frauen“, wie der Verband mitteilt.

Erste Preisträgerin ist die ehemalige Nationaltorhüterin Clara Woltering. Ihre sportliche Laufbahn sucht ihresgleichen. Mehr als 20 Jahre spielte sie Handball auf höchstem Niveau. Für die deutsche Nationalmannschaft stand sie insgesamt 222 Mal zwischen den Pfosten und gewann 2007 mit ihrem Team WM-Bronze. Sie wurde Champions-League-Siegerin 2012 und 2015 und beim zweiten Titelgewinn zudem als wertvollste Spielerin des Final-Four-Turniers ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann sie 2002 und 2010 den DHB-Pokal, wurde Challenge-Cup-Siegerin 2005 und erhielt in den Jahren 2009 und 2017 die Auszeichnung als Handballerin des Jahres.

In der HBF war Woltering von 2000 bis 2011 (TSV Bayer 04 Leverkusen, 2003 bis 2004 ausgeliehen an den BVB) und von 2015 bis 2019 (Borussia Dortmund) aktiv. In den vier Jahren dazwischen spielte sie sehr erfolgreich für den montenegrinischen Verein Budunost Podgorica. Im Sommer 2019 beendete sie ihre aktive Karriere. Gleichzeitig gab sie bekannt, dass sie ab der neuen Saison 2019/20 als Torwarttrainerin für den BVB an der Seitenlinie steht.

„Claras Werdegang ist beeindruckend“, weiß Andreas Thiel, Vorsitzender der Handball-Bundesliga Frauen. „Ich habe in Leverkusen lange mit ihr zusammengearbeitet. Mit Ehrgeiz und Disziplin hat sie es weit gebracht und so ziemlich alles erreicht, was man sich als Sportler wünschen kann. Die Auszeichnung mit dem neuen HBF-Award ist die logische Konsequenz für ihre Leistungen.“