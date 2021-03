Einkaufs- und Nachhilfeservice des HC Metter-Enz

Der Lockdown wird immer mehr zur Belastung – vor allem für junge und alte Menschen. Der ersten Gruppe werden zum einen soziale Kontakte verweigert, die wichtig für die persönliche Entwicklung der Heranwachsenden sind. Zum anderen findet Schulunterricht nur noch unregelmäßig statt – stattdessen ist oftmals Homeschooling angesagt, wodurch es zu Problemen in der Lernentwicklung kommt. Zur Unterstützung beim Lernen hat der HC Metter-Enz einen Nachhilfeservice ins Leben gerufen. Mit einer Mail an corona-nachhilfe@hc-metterenz.de kann man sich unter Angabe der Schulart, der Klasse und des Fachs an die Mail-Adresse.

Darüber hinaus gibt es von der Hendball-Spielgemeinschaft des TV Vaihingen und des TV Großsachsenheim auch einen Einkaufsservice für Vaihingen und Sachsenheim. Einfach eine Mail an corona-einkaufshilfe@hc-metterenz.de mit genauen Informationen, was man braucht – am besten mit der Marke des Produkts – und ein Datum, bis wann der Einkauf erledigt sein muss. (nac)