Ein Überangebot

Von Michael Nachreiner

Handball. Durch eine erneute Ligenreform beim Handball-Verband Württemberg (HVW) gibt es bei den Frauen keine Kreisliga A mehr. Die unterste Liga ist nun die Bezirksklasse, die in zwei Staffeln aufgeteilt wurde. Dadurch kommt es auch wieder zum Derby im Raum Vaihingen. Denn in der Staffel 1 treffen jeweils die ersten Mannschaften des HC Metter-Enz und des TSV Oberriexingen aufeinander. In Staffel 2 geht dazu noch die zweite Mannschaft des HCME an den Start. „Weil einige Spielerinnen aus der A-Jugend herausgekommen sind, war es notwendig, dass wir wieder zwei Teams melden“, berichtet HCME-Trainer Reiner Schoppel. „Darüber hinaus sollen die jetzigen A-Jugend-Spielerinnen schon bei den Frauen integriert werden. Sie sollen schon mal reinschnuppern, damit dann der Übergang leichter fällt, wenn sie aus der Jugend rauskommen.“

HC Metter-Enz

Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Handballerinnen des HC Metter-Enz seit Oktober des vergangenen Jahres ist groß. Doch die HSG Neckar Freiberg/Benningen/Hoheneck II, der Auftaktgegner an diesem Samstag, hat diese jäh abgekühlt. „Die HSG-Reserve hat viele Verletzte und einige Urlauberinnen. Deshalb haben sie kurzfristig um eine Verlegung gebeten“, berichtet HCME-Trainer Reiner Schoppel. „Dieser Bitte wollten wir eigentlich auch nachkommen. Aber unser Kalender ist in der Vorrunde voll, so dass wir auf unter der Woche hätten ausweichen müssen. Und das fanden einige Spielerinnen nicht prickelnd, nachdem sie ihren Urlaub extra so gelegt hatten, dass sie jetzt am Wochenende da sind.“

Die Handballerinnen aus Vaihingen und Großsachsenheim starten somit mit einem kampflosen Sieg in die neue Saison der Bezirksklasse Staffel 1. „Wir werden die Zeit noch mal nutzen – vor allem, um uns einzuspielen“, erklärt Schoppel. Denn der Kader hat sich im Vergleich zum Vorjahr doch stark verändert. „Wir haben fast ein komplett neu zusammengestelltes Team. Wir haben unsere beiden Frauenmannschaften strikt nach dem Leistungsprinzip eingeteilt“, berichtet der HCME-Trainer. Dadurch mussten auch fünf oder sechs Spielerinnen aus dem bisherigen Bezirksklassekader in die Reserve wecheln. Eine davon ist beispielsweise auch Daniela Mozer, die mit ihrer Erfahrung der zweiten Mannschaft Stabilität verleihen soll. Schoppel: „Die zweite Mannschaft soll aber kein Abstellgleis sein. Sie soll auch eine Perspektive bilden, damit sich junge Spielerinnen, die es vielleicht noch nicht ganz in die erste Mannschaft geschafft haben, weiter entwickeln.“

Die Einteilung nach dem Leistungsprinzip gibt mehr oder weniger das Ziel für die Saison vor. „Wir wollen oben mitspielen. Das Ziel Meisterschaft gebe ich aber nicht aus“, erklärt Schoppel. „Denn zum einen kann ich nicht sagen, wie die Saison laufen wird, weil wir fast komplett neu zusamengewürfelt sind, aber auch, weil ich nach fast anderthalb Jahren ohne Pflichtspiele die gegnerischen Mannschaften nicht einschätzen kann. Es wird aber bestimmt das eine oder andere Team geben, die stärker einzuschätzen sind und gegen die wir uns schwer tun werden.“

Besonders viel erwartet der HCME-Übungsleiter von der HSG Sulzbach/Murrhardt und vom HB Ludwigsburg III. „Bei der Spielgemeinschaft aus Sulzbach und Murrhardt haben wir in der vergangenen Saison unser einziges Spiel absolviert – eine 25:31-Niederlage. Die HSG war ein guter Mix aus jungen und erfahrenen Spielerinnen“, erklärt Schoppel. „Und vor zwei Jahren, als die Saison noch fast zu Ende gespielt wurde, waren es enge Duelle mit den Ludwigsburgerinnen.“

Die Vaihingerinnen u-nd Großsachsenheimerinnen wären allerdings auch für einen Saisonstart an diesem Wochenende gerüstet gewesen. „Wir haben den Lockdown über den Winter gut überbrückt. Wir haben eine Laufchallenge absolviert, bei der zwei Gruppen gegeneinander darum gekämpft haben, wer mehr Kilometer zusammenbringt. Und wir haben uns ein Mal pro Woche zu einem Online-Workout getroffen“, erzählt Schoppel.

Das hat dazu geführt, dass die HCME-Spielerinnen mit einem „Grundstock vor allem an Kondition“ (Schoppel) zum Restart im Frühsommer erschienen sind. Und auch an den Handball hatten sie sich schnell wieder gewöhnt. „Im ersten Training nach dem Lockdown habe ich aber das ein oder andere Mal gehört, dass sich der Ball komisch anfühlt“, berichtet der Trainer. „Wir haben aber in der ersten Woche praktisch überhaupt nicht aufs Tor geworfen, sondern nur die Bewegungsabläufe für die Schulter wieder geschliffen.“

Seit die Hallen wieder geöffnet sind, sind die Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen zwei Mal pro Woche wieder am Ball – auch über die Ferien. „Dazu haben wir auch noch ein Trainingslager in Sachsenheim absolviert“, berichtet Schoppel. Trotz der Laufchallenge während des Lockdowns stand nach dem Restart in der Halle dennoch die Kondition ganz oben auf dem Trainingsprogramm. „Außerdem individuelle Sachsen“, erzählt der HCME-Übungsleiter. „Und dann haben wir an der Eingespieltheit in der Abwehr gefeilt.“

Zwar werden die Vaihingerinnen und Großsachsenheimer auch in der neuen Saison auf das vertraute 6-0-System bauen. „Wir wollen aber öfter auch 5-1 spielen. Denn wir haben viele kleine, schnelle Spielerinnen, die von dieser Form profitieren können“, berichtet Schoppel. „Vom Prinzip klappt es auch schon. Aber an der Feinabstimmung müssen wir noch feilen. Zum Beispiel: Wie schließt man die Lücken? Oder wo muss man stehen, wenn der Ball da oder dort ist?“

HC Metter-Enz II

Auch bei den Verantwortlichen des HC Metter-Enz war die Verunsicherung groß, wie sich der Corona-Lockdown über den Winter auf die Handballer und Handballerinnen aus Vaihingen und Großsachsenheim ausgewirkt hat. „Wir hatten nach dem Restart nicht wirklich verlässliche Zahlen, wie viele Spielerinnen da sind“, erklärt Stefan Sack. „Erst nach ein paar Wochen haben wir gesehen, wie viele es sind. Beim Durchzählen kamen wir auf 26 oder 27 Spielerinnen.“ Praktisch über Nacht entstand die Idee, ein zweites Frauenteam aufzubauen und auch zu melden. „Wir haben uns erst einen Tag vor dem Meldeschluss der Mannschaften oder so dazu entschieden“, berichtet Sack, der im Sommer die Sportliche Leitung beim HCME übernommen hat.

Ein Trainer stand aber nicht parat. „Wir haben uns auf die Suche gemacht. Zu einigen der Spielerinnen habe ich aber einen guten Draht, weil ich sie früher schon trainiert habe“, berichtet Sack. Schnell kristallisierte sich heraus, dass er selbst ein geeigneter Kandidat war. „Ich habe Lust auf die Herausforderung. Es ist eine spannende Aufgabe mit viel Entwicklungspotenzial“, erklärt er. Seit Juli ist er somit verantwortlich für die zweite Frauenmannschaft.

Im Training wird zwar zwischen erstem und zweitem Team getrennt. Jede Mannschaft hat ihre eigene Trainingsgruppe. Dennoch soll der Zusammenhalt unter allen Spielerinnen gefördert werden. „Wir haben die gleichen Hallenzeiten. Dadurch wollen wir die Gruppendynamik beibehalten und den Kontakt zwischen allen Spielerinnen ermöglichen“, berichtet Sack. „Ab und zu kann man auch Übungen gemeinsam machen. Das ist zum einen gut für die Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft. Denn die erste hat noch einmal ein ganz anderes Level. Zum anderen hilft das aber auch, wenn Spielerinnen aus der zweiten bei der ersten mal aushelfen müssen.“

Durch die späte Trennung der beiden Trainingsgruppen fiel allerdings die Vorbereitung kurz aus – lediglich vier Wochen. „Das Ziel war vor allem, sich als Mannschaft einzuspielen“, berichtet Sack, der ein positives Fazit zieht: „Ich bin zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war gut. Alle Spielerinnen sind am Ball und wollen.“ Den Schwerpunkt legt der Neu-Trainer auf dem schnellen Umschalten und damit auf der Athletik. „Wir müssen nicht mit spielerischer Raffinesse glänzen. In unserer Klasse kann man durch Dynamik dem einen oder anderen Gegner voraus sein. Wenn wir schnell spielen, bin ich mir sicher, können wir einige Konkurrenten unter Zugzwang bringen. Denn ich bin überzeugt, dass nicht jeder Gegner ein hohes Tempo über die gesamten 60 Minuten mitgehen kann.“

Über die Eingruppierung in die Bezirksklasse Staffel 2 ist Sack allerdings nicht glücklich. „Durch den Umbruch, den wir durchmachen, wäre es für uns leichter gewesen, wenn wir in einer Kreisliga A hätten starten dürfen, die vielleicht spielschwächer ist“, berichtet der Übungsleiter. So wird auch die HCME-Reserve gegen den einen oder anderen Gegner antreten müssen, der mindestens die Spielstärke der eigenen ersten Mannschaft hat.

Dennoch ist Sack zuversichtlich. „Auch wir haben ein spielstarkes Team“, erklärt der Trainer. Die Staffel 2 sieht er aber fast ein bisschen stärker. „Wir müssen aber schauen, wie jedes Team aus dem Corona-Lockdown gekommen ist. Wir sind aber nicht ohne Chance“, berichtet der HCME-Übungsleiter. Beim Saisonziel möchte er sich allerdings nicht festlegen. „Wichtig ist, dass wir attraktiven Handball spielen, dass jede Spielerin in ihre Rolle reinfindet und dass wir uns von Woche zu Woche weiterentwickeln. Die Spielerinnen sollen auch die Chance bekommen, mal eine schlechte Entscheidung zu treffen. Davon geht die Welt nicht unter“, erklärt Sack. „Und wenn es dann gut läuft und wir vom Verletzungspech verschont bleiben, ist ein Rang im Mittelfeld drin. Auf einen genauen Platz will ich mich nicht festlegen, um nicht zu viel Druck aufzubauen.“