Ditzingen zeigt HCME-Handballern einige Fehler auf

Von Michael Nachreiner

Die TSF Ditzingen haben beim sogenannten Saison-Opening den Handballern des HC Metter-Enz einige Fehler aufgezeigt. Dennoch zieht Harald Deuß ein positives Fazit für das Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten. „Auf diese Leistung können wir aufbauen“, sagt der Trainer des Bezirksklassevertreters.

Großsachsenheim/Vaihingen. Die Niederlage gegen die TSF Ditzingen fiel vor einem Jahr beim 23:40 sogar noch heftiger aus als das 18:31 (8:15) am Freitag. Dennoch sagt Harald Deuß, der Trainer der Handballer des HC Metter-Enz: „Im letzten Jahr haben wir uns besser verkauft. Da waren wir im Angriff allerdings auch weiter. Das hat man heute deutlich gesehen.“ Denn in der Offensive präsentierten sich die Vaihinger und Großsachsenheimer im Test gegen den Landesligisten fast schon wie das Kaninchen vor der Schlange. Lediglich Steffen Kinzinger suchte immer wieder den Abschluss. Deuß nimmt seine Spieler aber in Schutz: „Ich glaube nicht, dass es Angst war. Wir haben einfach gegen die kompakte Abwehr der Ditzinger keine Lösungen gefunden und haben zu viel parallel zur Abwehr gespielt.“

Und wenn die Gastgeber gegen die drei 1,95-Meter-Hünen im Innenblock der Ditzinger mal zu einem guten Abschluss kamen, stand da noch TSF-Torwart David Thomitzni im Weg. „Man hat gesehen, dass er schon höherklassig gespielt hat. Er hat gut mit der Abwehr harmoniert. Wenn der Block ein Eck abgedeckt hat, hat er sich auf das andere Eck konzentriert“, berichtet der HCME-Übungsleiter. „Acht Tore in den ersten 30 Minuten bei 17 Fehlwürfen – da muss man nichts mehr sagen. Das sind eindeutig zu viele Fahrkarten.“

Erfolgreich waren die Vaihinger und Großsachsenheimer in der ersten Halbzeit vor allem, wenn sie schnell gespielt haben. Das klappte aber nur ein Mal. „Wir wussten, dass wir gegen die Ditzinger das Tempo nicht 60 Minuten lang hochhalten können. Sonst wären wir gnadenlos eingegangen“, erklärt Deuß. „Wir hätten das Tempo aber gezielt einsetzen müssen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht gemacht. Erst in der zweiten Hälfte wurde es besser.“

Wie die erste und zweite Welle perfekt ausgespielt wird, haben die Ditzinger gezeigt. Was die TSF vor allem vor dem Seitenwechsel nach zähem Beginn, als die Gäste viel liegen ließen, zelebriert haben, war fast schon ein Lehrbeispiel für Schnellangriffe. „Die Ditzinger sind allerdings auch konsequent mit sechs Spielern ins Tempo gegangen“, zollt Deuß dem Gegner Respekt.

Doch auch wenn die Gäste ins Positionsspiel gezwungen wurden, war nicht alles Gold, was glänzt, bei den Vaihinger und Großsachsenheimern. „In der 5-1-Abwehr ist noch Handlungsbedarf. Da stimmte die Abstimmung noch nicht ganz“, berichtet Deuß. Dennoch hielt der HCME-Trainer lange an diesem Defensivsystem fest und ließ Adrian Rudoplh vorgezogen agieren. Erst nach dem Seitenwechsel stellte er auf ein 6-0 um – und zieht das Fazit: „Das war die bessere Variante.“

Dass es in der zweiten Halbzeit allerdings nicht zu einer kompletten Machtdemonstration der Ditzinger kam, lag auch daran, dass Trainer Jörg Kaaden zunehmend seine zweiten, eigentlich schon seine dritte Garde spielen ließ, da die TSF aufgrund von einigen Verletzungen nicht in Bestbesetzung angetreten waren. Die Abschlüsse der Ersatzspieler waren nicht mehr so präzise wie noch die der Stammspieler. Allerdings zeigten Stefan Klose und zum Schluss auch wieder Marc Hille, nachdem er erneut eingewechselt worden war, dass sie zu den Besten ihrer Zunft in der Bezirksklasse gehören. Die beiden Torhüter glänzten ein ums andere Mal mit super Paraden, vereitelten selbst hundertprozentige Möglichkeiten der Gäste.

Und auch in der Defensive packten die Ditzinger nicht mehr so konsequent zu wie noch vor dem Seitenwechsel. Es blieb zwar für die Vaihinger und Großsachsenheimer weiterhin schwierig, aus dem Rückraum zum Abschluss zu kommen. Doch das Anspiel an den Kreis – vor allem auf Matthias Schwarz – klappte in der zweiten Halbzeit besser. So wuchs der Rückstand von 8:15 (30. Minute) über 10:20 (39.) und 15:23 (50.) nur auf 18:31 (60.) an.