Kornwestheim/Heilbronn (red). Eine Woche vor Saisonbeginn in der DKB-Handball-Bundesliga wartet ein erstes Highlight auf die Fans. An diesem Wochenende finden die Erst- und Zweitrundenturnier des DHB-Pokals statt. Besonderer Jubel herrschte nach der Auslosung in Fürstenfeldbruck. Der TuS Fürstenfeldbruck trifft an

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen