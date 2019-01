Deutschland-Cup geht an Auswahl aus dem Ländle

Ostfildern-Nellingen (red). Für die Handballerinnen aus Baden-Württemberg war es eine vollauf gelungene Premiere des Deutschland-Cups. Vor knapp 800 Zuschauern in der Sporthalle in Nellingen gewann die weibliche Jugend (Jahrgang 2003) des Teams Baden-Württemberg das Endspiel gegen Westfalen souverän mit 25:15 (13:8) Toren und stellte zudem mit Torhüterin Rena Keller, Rebecca Rott und Kimberly Gisa drei der sieben All-Star-Spielerinnen.

Trainer Nico Kiener hatte in den vergangenen Jahren die Auswahl des Handball-Verbands Württemberg (HVW) drei Mal zum Länderpokalsieg geführt und war jetzt auch im neu eingeführten Modus erfolgreich. Den Tag perfekt machte der fünfte Platz der zweiten Mannschaft aus Baden-Württemberg, über den sich HVW-Präsident Hans Artschwager und sein Kollege aus Südbaden, Dr. Kurt Hochstuhl, ganz besonders freuten.

Erstmals wurden Finale und das Spiel um Platz drei dieser inoffiziellen deutschen Meisterschaft der Landesverbände im Livestream von sportdeutschland.tv übertragen, kommentiert von den beiden ehemaligen Nationalspielerinnen Anja Rösler und Laura Glaser. Talent-Coach Carsten Klavehn vom Deutschen Handball-Bund (DHB) zeichnete bei der Siegerehrung zusammen mit Chef-Bundestrainer Nachwuchs Jochen Beppler sowie den DHB-Trainern Marielle Bohm, Zuzana Porvaznikova, Barbara Hetmanek und Maik Nowak sieben Spielerinnen als All-Stars aus. Dabei handelte es sich um Rena Keller, Rebecca Rott und Kimberley Gisa (alle Baden-Württemberg), Nina Engel (Niedersachsen), Matilda Pleger (Schleswig-Holstein), Emma Pfennig (Westfalen) und Anika Hampel (Hessen).

Im Endspiel setzte sich das Auswahlteam Baden-Württemberg gegen Westfalen – trainiert von Franziska Heinz, 1993 Weltmeisterin und 1997 WM-Dritte mit der deutschen Nationalmannschaft – sicher durch. Gestützt auf eine konsequente Abwehr mit einer starken Torhüterin Leonie Kuntz dahinter, zog das baden-württembergische Team nach dem 0:1-Rückstand unaufhaltsam davon und führte nach zwölf Minuten bereits mit 8:4. Kurz vor der Pause betrug der Vorsprung sogar sechs Treffer (13:7), ehe die Gäste zum Halbzeitstand von 8:13 verkürzten. In den zweiten 25 Minuten kam Westfalen beim 18:15-Zwischenstand noch einmal etwas auf (38. Minute), doch dann ließ Baden-Württemberg einen 7:0-Lauf folgen, während die Westfälinnen zunehmend ihre Kräfte verließen und sie sich am Ende deutlich geschlagen geben mussten.

In der Halbzeitpause hatte Michael Bofinger als Geschäftsführer der Sport-Region Stuttgart den TV Nellingen zum zweiten Mal in Folge für die beste Jugendarbeit im Bereich der weiblichen Jugend ausgezeichnet und Helga Mauz und Bernd Aichele die Trophäe überreicht. Bei der Siegerehrung kündigte Ostfilderns Oberbürgermeister Christoph Bolay an: „Wenn Sie in den nächsten Jahren hier her zurückkommen, dann in eine neue große Sporthalle.“