CVJM verliert Endspiel um Klassenerhalt

Enzweihingen (nac). Das Endspiel ist zu viel gewesen für die Handballer des CVJM Enzweihingen. Sie verloren am letzten Spieltag der Eichenkreuz-Landesliga mit 15:23 (5:11) beim bisherigen Schlusslicht CVJM HB Dußlingen/Gomaringen und rutschten auf den letzten Platz ab. „Ich gehe davon aus, dass das den direkten Abstieg bedeutet“, berichtet Enzweihingens Trainer Peter Zaiser. In der Leistungsklasse 1 wurde jedoch der EK Köngen 1b Meister, dessen erste Mannschaft in der Landesliga spielt. Da die Köngener Reserve eigentlich nicht aufsteigen darf, stellt sich nun die Frage, ob die Enzweihinger vom Gang in die Zweitklassigkeit im Eichenkreuz-Verband verschont bleiben oder ob das Aufstiegsrecht in der Leistungsklasse 2 auf den Vizemeister EK Höfingen übergeht.

Den Abstieg besiegelt haben die Enzweihinger allerdings nicht erst am letzten Spieltag. „Die Jungs haben sich zu selten für das belohnt, was sie gespielt haben. Der Kader hat die Qualität für einen Mittelfeldplatz, davon bin ich immer noch überzeugt. Doch individuelle Fehler haben uns Spiele gekostet und letztlich auch das Genick“, erklärt Zaiser.

In Dußlingen waren es weniger individuelle technische Fehler, sondern die Abschlussschwäche, die die Enzweihinger ziemlich schnell ins Hintertreffen geraten ließen. „Keinerlei Schüsse waren annähernd justiert. Wir haben am Tor vorbei oder über den Kasten drüber geworfen“, echauffiert sich der Enzweihinger Übungsleiter. Erst nach einer Viertelstunde gelang den Gästen der erste Treffer. Zaiser: „Bezeichnenderweise ein Siebenmeter.“ Da hatten die Dußlinger und Gomaringer aber bereits sechs Mal getroffen. „In der Anfangsphase hat unsere 4-2-Abwehr überhaupt nicht funktioniert“, berichtet der Enzweihinger Trainer. „Erst als wir auf eine 6-0-Abwehr umgestellt haben, wurde es besser. Dann war unsere Defensive wieder ein sicherer Rückhalt.“

Den Rückstand zu verringern, den sich die Gäste in der Anfangsphase eingebrockt hatten, schafften die Enzweihinger allerdings nicht mehr. Auch wenn die Offensive nach Wiederanpfiff besser aussah. „Wir sind mehr in die Tiefe gegangen und hatten auch eine Phase in der zweiten Halbzeit, in der wir konstant getroffen haben. Aber jeder Erfolg war jeweils nur die Antwort auf ein Gegentor“, berichtet Zaiser. Die meiste Zeit haderten die Enzweihinger aber weiter mit dem Torabschluss. Gingen die Würfe in den ersten 30 Minuten meist sogar drei, vier Meter neben oder über das Tor, so machten sie es nach dem Seitenwechsel zu genau. „Wir haben allein sechs oder sieben Mal den Pfosten getroffen“, erklärt Zaiser. „Dazu hat uns der gegnerische Torwart den Zahn gezogen.“

Und auch die Schiedsrichter sorgten mit dafür, dass die Enzweihinger nicht wirklich in einen Rhythmus kamen. „Ich schiebe selten etwas auf die Unparteiischen, weil ich selbst pfeife. Aber sie hatten überhaupt keine Linie. „Da machte ein Spieler etwas und bekam ein Foul gepfiffen. Einige Minuten später machte er das Gleiche und wurde nicht bestraft. Und wiederum ein paar Minuten später machte er wieder das Gleiche und wurde mit einem Siebenmeter oder sogar zwei Minuten bestraft“, erklärt der CVJM-Übungsleiter. „Außerdem bin ich immer noch überzeugt, die Dußlinger hätten zwei Mal Rot sehen müssen. Doch es gab nur Freiwurf oder Siebenmeter. Da fallen meine Jungs auch vom Glauben ab.“

CVJM Enzweihingen: Lukas Leibfried – Stefan Blessing, Kim Riedmüller (4/3), Julian Rühling (2), Steffen Petrovits (2/2), Danyel Baumann, Hannes Staiger (2), Marvin Essich, Tim Seitz, Jan-David Riedmüller (3/1), Christoph Ehrhardt (1), Sascha Rühling.