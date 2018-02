Bundesliga-Spitzenduo international mau

Bietigheim-Bissingen (red). Auf internationalem Parkett haben die Frauenhandball-Bundesligisten Thüringer HC und SG BBM Bietigheim an diesem Wochenende in der Hauptrunde unter den besten zwölf Teams Europas jeweils Niederlagen kassiert.

Doch in der Bundesliga hat das Spitzenduo bereits am vergangenen Mittwoch die Zeichen endgültig in Richtung Meisterschafts-Zweikampf gestellt. Bietigheim setzte sich knapp gegen Verfolger Metzingen durch und liegt damit jetzt zwei Punkte hinter dem Thüringer HC, der in Nellingen siegte.