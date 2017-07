Bietigheimerinnen bei Supercup in Hamburg

Bietigheim-Bissingen (red). Das Duell um den ersten Titel der Saison in der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) wird am ersten Septemberwochenende in Hamburg ausgetragen. Den Startschuss für die neue Saison 2017/18 geben am 3. September um 16 Uhr der amtierende Deutsche Meister SG BBM Bietigheim und der amtierende Pokalsieger Buxtehuder SV beim HBF-Supercup in der Hamburger edel-optics.de-Arena.

Die Vertreter des Vereins aus dem Norden freuen sich über die Vergabe in die Hansestadt, vor allem weil die Pokalendrunde in den nächsten Jahren durchweg in der Stuttgarter Porsche-Arena ausgerichtet wird. Es ist die erste Titelvergabe der Saison eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Für den Buxtehuder SV ist es in Hamburg-Wilhelmsburg ein Spiel vor der eigenen Haustür. Dementsprechend setzen die Norddeutschen in der ehemaligen Inselparkhalle auf den Heimvorteil. Dass dieser nicht immer den gewünschten Erfolg bringt, bekamen die Bietigheimerinnen beim vorigen Aufeinandertreffen mit dem BSV zu spüren. Im Halbfinale des OLYMP Final4 schaffte der vermeintliche Außenseiter in diesem Jahr einen Überraschungscoup gegen den Ligaprimus aus dem Süden und nahm am Ende sogar den Pokal mit nach Hause.

Der diesjährige HBF-Supercup ist die fünfte Auflage des Wettbewerbs, der in den vorigen beiden Jahren mit Rekord-Supercup-Sieger Thüringer HC als Gastgeber in Nordhausen ausgetragen wurde. Bereits zum zweiten Mal nimmt Buxtehud hieran teil, für die SG BBM ist es Premiere.