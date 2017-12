Bietigheim feiert eine Woche lang ein Fest

Von Daniel Haug und Michael Nachreiner

Eine Woche lang bis vergangenen Freitag haben die Fans in Bietigheim-Bissingen Handball gefeiert. Der angepeilte Zuschauerschnitt bei den Spielen der Vorrundengruppe B bei dieser Handball-WM der Frauen von 2000 Fans pro Partie wurde erreicht. Fünf Duelle waren mit 3620 Zuschauern sogar ausverkauft. Bietigheim-Bissingen kann Weltmeisterschaft, das ist das Fazit.

Bietigheim-Bissingen. Am Freitagabend um 21.55 Uhr strahlten vor allem die Schwedinnen. Sie hatten gerade den amtierenden Welt- und Europameister Norwegen mit 31:28 geschlagen und sich den Sieg in der Vorrundengruppe B der Handball-WM der Frauen in der Ege-Trans-Arena gesichert. Ganz große Trauer kam aber auch bei den Norwegerinnen nicht auf. Auch sie standen als Gruppenzweite im Achtelfinale, das am gestrigen Sonntag und am heutigen Montag gespielt wurde. Tränen flossen dagegen bereits am Donnerstag bei Karolina Kudlacz-Gloc. Die Mannschaftsführerin Polens hatte mit ihrer Mannschaft den Einzug in die K.o.-Runde verpasst – und das in ihrer sportlichen Heimatstadt Bietigheim-Bissingen. Die 32-Jährige ist für den Deutschen Meister SG BBM Bietigheim aktiv. „Ich bin sehr traurig. Denn unsere Mannschaft hat viel in sich. Wir sind ein gutes Team und eine gute Truppe. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben“, erklärte die Polin auf der Pressekonferenz nach dem 28:31 gegen Ungarn. Und wieder flossen Tränen.

Die Fans hatten in den meisten Fällen dennoch etwas zu feiern. Zumindest feuerten sie ihre Mannschaften nach Kräften an. Insgesamt strömten an den fünf Tagen rund 28 000 Besucher in die Halle. Am Freitagmittag zählten die Veranstalter mit 1100 die wenigsten Besucher. Dafür waren die Abendspiele am Samstag, Sonntag und Freitag mit 3620 Zuschauern ausverkauft. „Die Fans haben in der Arena an allen Spieltagen eine tolle Atmosphäre gezaubert“, freute sich Bietigheims Oberbürgermeister Jürgen Kessing. Auch die Fans selbst waren zufrieden. Unni Skaar aus dem norwegischen Sarsporg war zum ersten Mal bei einer WM. „Meine Nichte spielt für Norwegen“, sagte sie und lobte die Organisation, Stimmung und Verkehrsanbindung. „Es funktioniert alles sehr gut. Nur am Donnerstag sind wir in den falschen Bus eingestiegen, aber so haben wir eine spontane Sightseeing-Tour durch Bietigheim bekommen“, erzählte sie lachend.

Egal, ob norwegische, ungarische oder schwedische Fans und Sportlerinnen – alle schwärmten von der tollen Atmosphäre und guten Organisation in Bietigheim. „Wir sind in Deutschland, deshalb ist die Organisation perfekt. Die Stimmung in der Halle war unglaublich und treibt einen enorm an“, sagte etwa Ungarns Trainer Kim Rasmussen, der von der Stadt aber nicht viel gesehen hat. „Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart und haben gutes Essen bekommen.“

Es stecke auch genügend Arbeit in der Organisation des Großereignisses drin. „15 Monate Vorbereitung mit unzähligen Meetings haben sich gelohnt. Alles hat fast perfekt zusammengepasst“, sagte Hans Artschwager, Präsident des Handball-Verbands Württemberg (HVW), der gemeinsam mit der Stadt und den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) für die Ausrichtung des Turniers in Bietigheim zuständig war. „Es ist etwas Besonderes, dass sich drei so unterschiedliche Organisationen um ein Event kümmern, aber es hat alles wunderbar funktioniert.“ Ähnlich äußerte sich auch SWBB-Geschäftsführer Rainer Kübler: „Ein solch großes Turnier mit Tausenden Besuchern an fünf Spieltagen hatten wir noch nie. Und unser Team hat die Herausforderungen bravourös gemeistert.“

Eine der größten Herausforderungen war dabei ein 175 Seiten starkes Handbuch des internationalen Handball-Verbandes IHF. „Da steht alles mit genauen Angaben und Richtlinien drin, was wie wo sein und aufgebaut werden muss. Das war im Vorfeld nicht ganz einfach“, sagt der Chef des lokalen Organisationskomitees, Thilo Dittmann. Für die internationale Fernsehübertragung ist vorher extra eine Glasfaseranbindung zur Arena gelegt worden. „Das Signal musste ja bis nach Skandinavien hoch und es hat wohl alles funktioniert. Zumindest habe ich nichts von technischen Problemen in Norwegen und Schweden gehört“, freut sich Dittmann.

Zum Gelingen der Veranstaltungen trugen auch rund 130 Volunteers bei, ehrenamtliche Helfer, die im Bereich des Hotelservice, Mannschafts- und Medienbetreuung sowie Fahrdienstes im Einsatz waren. Volunteer-Manager Friedemann Schwenkreis erkannte dabei auch Schwierigkeiten: „Man merkt, dass die Ege-Trans-Arena eine Eishockeyhalle und keine klassische Arena für Großveranstaltungen ist. Durch Gefälle um die Arena und die teilweise weiten Wege, ist es logistisch nicht ganz einfach. Ich habe hier bestimmt 20 Kilometer täglich zu Fuß zurückgelegt. Aber für die Fans und die Atmosphäre ist sie sehr gut.“