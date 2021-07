Varna (red). Wenn in dieser und in der nächsten Woche im bulgarischen Varna die Europameisterschaften im Beachhandball der Junioren (8. bis 11. Juli) sowie der Frauen und Männer (13. bis 18. Juli) stattfinden, sind in drei der vier Nationalmannschaften des

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen