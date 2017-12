Ann Kynast: „Das kam alles so überraschend“

Vaihingen/Bietigheim-Bissingen. Ann Kynast ist eines der größten Handballtalente in Vaihingen. Bereits seit fünfeinhalb Jahren geht sie für die SG BBM Bietigheim auf Torejagd. Mit der A-Jugend hat sie sich im Sommer 2016 für die Jugend-Bundesliga qualifiziert. Kurz vor Weihnachten hat die 16-Jährige jetzt auch bei den Aktiven ihr Debüt auf höchster Ebene gegeben. Gegen den TV Nellingen stand sie erstmals in der Frauen-Bundesliga auf dem Feld. Über das Erlebnis, im Heimspiel gegen Nellingen nicht nur im Kader des Deutschen Meisters zu stehen, sondern auch gleich zum Einsatz zu kommen und zwei Tore zu erzielen, hat die Rechtsaußen mit Michael Nachreiner gesprochen.

Was ist Dir als erstes durch den Kopf geschossen, als Trainer Martin Albertsen gesagt hat, Du kommst rein?

Ich habe erst einmal überhaupt nichts gedacht. Das kam alles so überraschend. Ich hatte nicht damit gerechnet und war nicht wirklich vorbereitet. Doch dann war ich einfach drin.

Das ist meistens das Beste, oder?

Ja, da macht sich nicht so viele Gedanken.

Du hast bei Deinem Bundesligadebüt gegen Nellingen gleich zwei Tore erzielt? Was für ein Gefühl ist das?

Ich war richtig glücklich Das hat so Spaß gemacht mit der Mannschaft. Und dann gleich noch vor den tollen Zuschauern sein erstes Tor zu erzielen…

Seit wann bist Du im Bundesligateam dabei?

Ich habe vor dem Heimspiel gegen den TV Nellingen erst zwei Trainingseinheiten mit der Bundesligamannschaft absolviert. Dann hat hat Trainer Martin Albertsen gleich gesagt, ich darf mit auf die Bank. Das ist also noch nicht wirklich lang.

Es ist noch mehr als die Hälfte der Saison zu absolvieren? Was sind Deine Pläne?

Ich weiß nicht wirklich, wie es weitergeht, ob ich auch weiterhin mitkommen darf. Deshalb lasse ich das auf mich zukommen. Ich spiele eigentlich noch in der B-Jugend. Mit ihr möchte ich das Final Four erreichen. Und auch mit der A-Jugend möchte ich so weit wie möglich kommen. Und dann spiele ich auch noch in der 3. Liga. Da möchte ich so viele Spiele wie möglich gewinnen.

Und was wäre Dein größter Traum in der Frauen-Bundesliga?

Ich hoffe, dass ich noch mehr Spiele absolvieren darf und weiter dabei bin.