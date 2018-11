„An Spannung war Partie nicht zu übertreffen“

Großsachsenheim/Vaihingen (nac). Silvio Herzog kommt ganz außer Atem, wenn er über das Handball-Bezirkspokalduell seines HC Metter-Enz gegen die HSG Marbach/Rielingshausen spricht. „Ich sterbe gleich noch einmal den Herztod“, erklärt der HCME-Trainer. „An Spannung war die Partie nicht zu überbieten.“ Mit einem glücklichen Ende. Nach Abpfiff jubelten die Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen. Sie hatten den Bezirksligisten mit 23:22 (14:11) besiegt und waren ins Achtelfinale des Bezirkspokals eingezogen. Es war schon der zwiete Coup, nachdem sie in der ersten Runde den SV Ludwigsburg-Oßweil ebenfalls aus der höchsten Liga im Bezirk Enz/Murr mit 21:20 geschlagen hatten. „Das ist mal eine Ansage. Wir können Bezirksliga“, sagt Herzog. „Um dort aber wirklich bestehen zu können, braucht es noch etwas. So Spiele wie am Dienstagabend möchte ich nicht jedes Wochenende erleben. Sonst bin ich mit 50 Jahren schon tot.“

Nachdem die Marbacherinnen und Rielingshausenerinnen besser in die Partie gekommen waren, hatten die Gastgeberinnen den Bezirksligisten „eigentlich im Griff“, berichtet Herzog. Sie drehten einen 1:4-Rückstand (7. Minute) in eine 14:10-Führung (28.). Doch so richtig überzeugend war der Auftritt nicht. „Beide Mannschaften haben gegenseitig von den Fehlern der anderen profitiert“, erzählt der HCME-Übungsleiter. „Auf beiden Seiten gab es viele technische Fehler.“ Den Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen wurden beispielsweise alleine zwei Mal Schritte abgepfiffen. Außerdem gab es einige Fehlpässe. Die Gäste taten sich zudem im Abschluss schwer.

In der Pause zogen sie aber die richtigen Schlüsse. „Die Marbacherinnen und Rielingshausenerinnen waren in der Abwehr nach dem Seitenwechsel aggressiver. Und im Angriff haben sie den Ball schneller laufen lassen. Mit dem Kreis sind wir in der Phase überhaupt nicht zurechtgekommen“, berichtet Herzog. Mit drei Treffern in Folge nach Wiederanpfiff durch Yasemin Lihs und Sarah Schubring glichen die Gäste die Partie wieder aus. In der Folge legte mal die eine, mal die anbere Mannschaft vor. Kurz vor Schluss setzte der HCME-Trainer Kim Seizinger dann direkt auf Lihs an und ließ die Mittespielerin in Manndeckung nehmen. Die hakte sich aber geschickt bei der Vaihingerin ein. „Und die Schiedsrichter fielen darauf rein“, ärgert sich Herzog. Seizinger musste 73 Sekunden vor dem Ende für zwei Minuten auf die Bank. Die Unterzahl überstanden die Gastgeberinnen aber unbeschadet, obwohl sie fast alles dafür taten, der HSG Marbach/Rielingshausen noch den Ausgleich zu ermöglichen. Denn ein Mal vertändelten sie den Ball. Das zweite Mal bei noch rund fünf Sekunden zu spielen war das Spielgerät auch schon fast weg. Die Gäste kamen auch noch zwei Mal zum Abschluss – doch nur über außen, was die Vaihingerinnen und Großsachsenheimerinnen aber in Kauf nahmen. Denn Sandra Huber präsentierte sich wie zu Beginn Annika Heberle als starker Rückhalt.