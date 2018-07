Zwei Cooper-Tests zeigen den Kickern ihren Stand

Von Ralph Küppers

Enzweihingen. „Wir haben gleich mal mit einem Cooper-Test angefangen“, berichtet Xhavit Halilaj vom Trainingsauftakt der Fußballer beim TSV Enzweihingen. Gestern Abend bat der Übungsleiter zur ersten Einheit nach einer ziemlich langen Sommerpause. „Weil es seit dem letzten Punktspiel kein Training mehr gegeben hat, war es mir wichtig, diesen Fitnesstest zu machen. Die Spieler sollten sehen, wo sie nach dieser Pause stehen.“

Schwülwarme Temperaturen machten es ihnen gestern nicht gerade leichter, als die Kicker für den standardisierten Test zwölf Minuten Vollgas geben mussten. Halilaj: „In zwei Wochen gehen wir fürs Trainingslager in den Schwarzwald. In Todtnau werden wir nochmal einen Cooper-Test machen. Da wird sich ein Unterschied feststellen lassen.“ Denn die zwei Wochen dazwischen will der Trainer nutzen, um sein Team konditionell fit für die bevorstehenden Aufgaben in der Fußball-Kreisliga A 3 zu machen. Damit hat er schon gestern begonnen. „Ganz normal warm machen, dann in zwei Gruppen den Ball halten und dann den Cooper-Test“, beschreibt Halilaj sein Programm am ersten Trainingsabend. „Und dann nochmal in Gruppen Aufgaben fürs Ballgefühl – Ball halten und Ball erobern.“

Zwei Gruppen im Training sollen beim TSV Enzweihingen der Standard sein. „Eine leitet Petrit Elezaj, eine ich“, sagt Halilaj, „Es sollen zwar die erste und zweite Mannschaft zusammen trainieren. Aber oft werden es dann so viele Spieler sein, dass wir sie auf zwei Gruppen verteilen müssen.“ Für den Trainingsauftakt gestern hatten sich allerdings gleich einige verletzungs- oder beruflich bedingt entschuldigt.

Auch wenn Halilaj als Trainer neu zum TSV Enzweihingen gekommen ist, freut er sich auf viele alte Bekannte. „Mit Sersheim haben wir ja bis vor Kurzem auch in der A-Klasse gespielt“, sagt der frühere VfR-Trainer. „Aber Enzweihingen hat eine gute Jugendarbeit. Und da gibt es natürlich jetzt viele junge Spieler, die ich noch nicht kenne.“ Das soll sich aber schnell ändern. Von der Qualität seiner Mannschaft ist Halilaj schon jetzt überzeugt. „Und wir klären gleich zu Beginn der Vorbereitung auch die Spielweise für die neue Saison“, kündigt er an. Schon am Sonntag geht es nach Sachsenheim zum ersten Testspiel. Halilaj: „Da werden erste und zweite Mannschaft jeweils eine Halbzeit lang spielen.“

Vorbereitungsplan: SGM Sachsenheim II (22. Juli/13.15 Uhr/Auswärtsspiel), FSV 08 Bissingen II (29. Juli/15 Uhr/A), FVgg 08 Mühlacker (4. August/18.30 Uhr/Heimspiel), TV Möglingen (12. August/13.30 Uhr/H), TSV Aurich (14. August/19.30 Uhr/A).