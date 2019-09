Yilmaz: „Besigheimer für ihre Hochnäsigkeit bestraft“

Von Tobias Weissert

Vaihingen. Beide Spitzenteams haben ihre Pflichtaufgaben in der Fußball-Kreisliga A 3 am Sonntagnachmittag erfüllt. Während der TSV Häfnerhaslach gegen den SV Pattonville II mit 8:1 gewann, punktete auch der TSV Kleinglattbach dreifach und gewann mit 3:1 in Gemmrigheim.

SV Iptingen