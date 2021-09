Yilmaz beendet mit Freistoßtor alle Hoffnungen des VfR

Von Michael Nachreiner

Fußball. Der TSV Nussdorf ist nach dem vierten Spieltag die einzige Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A 3, die ohne Verlustpunkt dasteht. Gestern besiegte das Team um das Spielertrainer-Duo Sinan Yilmaz und Johannes Wizemann den VfR Sersheim mit 4:2 (1:0). „Jeder Dreier ist auf seine Weise wichtig“, erklärt Johannes Wizemann. „Aber es gibt die Pflichtsiege, ohne manchen Mannschaften zu nahe zu treten. Da hat man auch eine ganz andere Intensität. Und dann gibt es die Duelle mit den direkten Kontrahenten um einen der vorderen Plätze. Das sind Sechs-Punkte-Spiele. Da hinterlässt man auch eine Duftmarke gegenüber dem Gegner. Deshalb war der Sieg umso wichtiger.“ Auf Sersheimer Seite tut die Niederlage zwar „ziemlich weh“, erklärt der verletzte Spielertrainer Lukas Blessing, der den VfR zusammen mit Eric Schmidtke betreut. „Wir sind aber auch stolz auf die Jungs. Wir haben das über weite Strecken richtig gut gemacht – vor allem, wenn man sieht, mit welcher Mannschaft wir hier angetreten sind.“

Und die Sersheimer schnupperten sogar zumindest an einem Punkt, nachdem die Nussdorfer schon wie der sichere Sieger ausgesehen hatten. Doch ein direkt verwandelter Freistoß fast von der Eckfahne von Yilmaz in der Nachspielzeit beendete alle Hoffnungen des VfR, etwas Zählbares aus dem Hardtwädle mitzunehmen (90.+2 Minute).

Die Gäste überließen zunächst den Nussdorfern das Heft des Handelns. „Eigentlich ist unsere Philosophie, dass wir den Gegner früh anlaufen. Aber weil wir heute nicht die Spieler dazu hatten, haben wir uns zurückgezogen und auf Konter gespielt“, berichtet Blessing. „Und mit etwas mehr Genauigkeit hätten wir auch das 1:0 machen können.“ Denn in der 10. Minute überlief Hakan Atalay Robin Wöhr. Sein Schuss ging aber weit drüber. Und nur eine Minute später ließ der VfR-Stürmer Marko Gazinkovski stehen, wurde dann aber von Heiko Dieterle und Wöhr gestellt, so dass sein Abschluss mehr einer Rückgabe zum Torwart glich (11.). Da hätten aber auch schon die Nussdorfer führen können. Doch nach einer zu kurzen Kopfballabwehr der Gäste nach einer Ecke drosch Thorsten Josenhans den Ball knapp über die Latte (7.).

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften gegenseitig. Der einzige Aufreger war ein Lattenkracher von Nussdorfs Samuel Grözinger (30.). „Dass die Sersheimer so defensiv standen, war uns eigentlich egal. Wir wollen den Ball in unseren Reihen laufen lassen und uns so in die Spitze durchkombinieren. Aber es wurde in der gegnerischen Hälfte ein bisschen eng“, erklärt Johannes Wizemann.

Die Führung der Nussdorfer fiel auch aus dem Nichts. An eine Flanke fast von der Eckfahne kam Johannes Wizemann am langen Pfosten gerade noch mit dem Kopf dran und produzierte eine Bogenlampe, die sich über den erst 17 Jahre alten Sersheimer Torwart Kai Kleinert in den anderen Torwinkel senkte – 1:0 (38.). Nur drei Minuten später hätte der TSV-Stürmer nachlegen können. Doch Kai Kleinert verkürzte bei einem Pass von Nikola Ristomanov in die Schnittstelle geschickt den Winkel (41.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst das gleiche Bild. Die Sersheimer standen tief und hofften auf die eine Umschaltgelegenheit. Und die Nussdorfer taten sich gegen die vielbeinige Abwehr des VfR schwer. Bis zur 65. Minute, als Yilmaz Johannes Wizemann in der Schnittstelle fand. Der Stürmer schlug noch einen Haken und netzte ins kurze Eck ein – 2:0 (65.). Nur drei Minuten später schickte Johannes Wizemann Marco Klein, der Kai Kleinert keine Chance ließ – 3:0 (68.). „Wenn wir hinten schlafen, haben die Nussdorfer halt die Qualität und bestrafen das eiskalt“, ärgert sich Blessing. Und wiederum nur zwei Minuten später tauchte Johannes Wizemann nach Pass von Ristomanov frei vor Kai Kleinert auf, scheiterte jedoch am Pfosten (70.).

Mit dem Rücken zur Wand fingen die Sersheimer plötzlich an, richtig Fußball zu spielen. „Man hat gesehen, dass auch die Nussdorfer in der Defensive ihre Schwächen haben. Vielleicht hätten wir früher schon mutiger sein sollen“, berichtet Blessing. Zunächst chippte Sezgin Arslan den Ball in die Tiefe, wo Linksverteidiger Marvin Wamsler – komplett blank – TSV-Torwart Sebastian Prietz keine Chance ließ – 1:3 (77.). Dann verlängerte Julius Kablys eine Flanke am kurzen Pfosten zum Anschlusstreffer in den langen Winkel (86.). Und bei einem Konter zielte Georgios Katsanidis knapp am langen Pfosten vorbei (89.).

„Wenn ich den mache, läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Aber auch so dürfen wir es bei einer 3:0-Führung nicht so spannend machen. Das müssen wir routinierter spielen“, erklärt Johannes Wizemann. „Ich hatte aber nie das Gefühl, dass wir das Spiel voll an die Wand fahren. Aber wenn immer wieder lange Bälle in den Strafraum segeln, dann ist der Zufall mit dabei. Und das Team, das gerade das Momentum hat, hat dann vielleicht das Glück, dass ihm ein Ball mehr als sonst vor die Füße fällt.“

TSV Nussdorf: Sebastian Prietz – Marko Gazinkovski, Robin Wöhr, Heiko Dieterle, Lukas Strobel (61. Marco Klein), Thorsten Josenhans, Nikola Ristomanov (83. David Grözinger), Lukas Wizemann (71. Jan Riedel), Samuel Grözinger, Johannes Wizemann, Sinan Yilmaz.

VfR Sersheim: Kai Kleinert – Johannes Quecke, Sezgin Arslan, Dennis Konradt, Marvin Wamsler, Justas Kablys (61. Sandro Aprigliano), Kevin Kleinert (77. Julius Kablys), Maurizio Aprigliano, Marco Palascino (46. Vasilios Kostakis), Georgios Katsanidis, Hakan Atalay.

Tore: 1:0 Johannes Wizemann (38.), 2:0 Johannes Wizemann (65.), 3:0 Marco Klein (68.), 3:1 Marvin Wamsler (77.), 3:2 Julius Kablys (86.), 4:2 Sinan Yilmaz (90.+2).

Spieler des Tages: Johannes Wizemann (TSV Nussdorf), Sezgin Arslan (VfR Sersheim).

Schiedsrichter: Serkan Ayakdas.

Zuschauer: 140.