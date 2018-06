Wizemann knackt 30-Punkte-Marke

Vaihingen (nac). Acht Spielzeiten lässt die Vaihinger Kreiszeitung bereits Woche für Woche einen Spieler einer Mannschaft aus dem Raum Vaihingen, die in der Bezirksliga oder der Kreisliga A 3 aktiv ist, die Spielpaarungen von der B-Klasse bis zur höchsten Liga auf Bezirksebene tippen. Noch nie hat ein Spieler die 30-Punkte-Marke durchbrochen – bis zum letzten Spieltag der Saison 2017/2018. Mit 32 Zählern stellte Lukas Wizemann einen neuen Rekord auf und verwies damit in der der Auswertung des VKZ-Fußballtipps Dominik Knödler vom SV Illingen und Yannick Rähmer vom TSV Enzweihingen mit jeweils 29 Punkten sowie Mathias Geiger vom TSV Kleinglattbach mit 28 Punkten auf die Plätze. Wizemann darf sich über einen Gutschein über 50 Euro für Tickets für eine Sportveranstaltung freuen, den er im VKZ-Reisebüro am Marktplatz 15 in 71665 Vaihingen einlösen kann.

Beim TSV Nussdorf ist Wizemann eher für das Toreverhindern zuständig. In der Vergangenheit lief der heute 29 Jahre alte gelernte Automobil-Ingenieur meist im defensiven Mittelfeld auf. Trainer Jochen Heim beorderte den Routinier in dieser Saison sogar ins Zentrum der Viererabwehrkette, wo Wizemann der jungen Nussdorfer Mannschaft viel Halt gab und immer wieder ordnend eingriff. Beim VKZ-Fußballtipp hat er aber auch seine Knipser-Eigenschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wizemann lag am letzten Spieltag der Saison 2017/2018 in der Kreisliga A 3, in der er selbst mit dem TSV Nussdorf spielt, bei allen acht Partien in der Tendenz richtig. In den ebenfalls acht Begegnungen der Kreisligen B tippte er in fünf Spielen das Ergebnis in der Tendenz richtig. Darüber hinaus sagte er den 3:1-Erfolg des VfB Vaihingen beim SV Sternenfels in der B 7 sowie den 2:1-Sieg der SGM Riexingen über die SKV Rutesheim II in der Bezirksliga korrekt voraus.