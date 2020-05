Wird der Pokal zu Ende gespielt?

Von Michael Nachreiner

Illingen/Löchgau. Eigentlich hätte am vergangenen Samstag der Finaltag der Amateure stattfinden sollen, also die Endspiele der Verbandspokalwettbewerbe aller 21 Fußball-Landesverbände, deren Sieger jeweils für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert sind. Das Finale im Bereich des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) hätte im Gazi-Stadion in Stuttgart ausgetragen werden sollen. Da wäre auch gerne der Landesligist FV Löchgau aufgelaufen, der als einziger Vertreter des Bezirks Enz/Murr noch im Rennen um den Pokalsieg ist. Doch wegen der Corona-Pandemie sind die Wettbewerbe vor der Viertelfinalrunde eingefroren. Alle Landesverbände haben allerdings das Ziel, die Wettbewerbe sportlich zu beenden, damit der jeweilige Teilnehmer am DFB-Pokal 2020/2021 auf sportlichem Weg ermittelt werden kann – auch wenn die Pokalspiele nach dem 30. Juni, dem offiziellen Saisonende, ausgetragen werden. Gemeldet werden müssen die Pokalsieger der Landesverbände zum DFB-Pokal lediglich rechtzeitig vor dessen erster Runde, die voraussichtlich nicht vor September stattfindet.

Doch nicht nur die Verbandspokalwettbewerbe sollen fertig gespielt werden. Die Verbände lassen sich die Möglichkeit offen, auch die Bezirkspokalwettbewerbe sportlich zu beenden, in dem der A-Ligist SV Illingen in der aktuellen Saison das einzige verbliebene heiße Eisen aus der Region Vaihingen ist. Die Mannschaft von Trainer Tobias Häfner steht im Viertelfinale, in dem das Lokalderby gegen den Bezirksligarückkehrer TSV Phönix Lomersheim ansteht. „Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass versucht wird, die restlichen Spiele im Pokal in die Vorbereitung der neuen Runde reinzuschieben“, erklärt Häfner. „Für mich persönlich war das natürlich Pech. Denn in der neuen Saison bin ich nicht mehr Trainer beim SVI.“

Doch nicht nur für den Illinger Übungsleiter könnte eine Fortsetzung des Bezirkspokalwettbewerbs nach dem 30. Juni, dem bisher noch offiziellen Ende der Spielzeit 2019/2020, für Ernüchterung sorgen. Denn Spieler, die wechseln werden, sind dann für ihren jetzigen Verein nicht mehr spielberechtigt. Deshalb erhebt auch Hansjörg Arnold, der Vorsitzende des Bezirks Enz/Murr, mahnend den Finger: „Eigentlich kann man die Saison nicht über den 30. Juni hinaus verlängern. Denn man kann bestehende Ordnungen nicht einfach außer Kraft setzen.“

Ein Szenario wäre, den Pokalwettbewerb komprimiert zu Ende zu spielen. „Man könnte beispielsweise durchaus Sonntag, Mittwoch, Sonntag spielen. Es sind ja nur noch drei Spieltage – Viertelfinale, Halbfinale und Finale – mit insgesamt sieben Partien“, berichtet Arnold, schränkt aber gleich wieder ein: „Es gibt noch keinen Fahrplan. Wir haben uns lediglich die Möglichkeit offen gehalten, den Bezirkspokalwettbewerb zu Ende zu spielen. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was die Landesregierungen machen. Und solange die Beschränkungen nicht aufgehoben sind, kann man nicht Fußball spielen.“ Fest steht lediglich, dass der Bezirkspokalsieger ermittelt sein muss, bevor der Verbandspokal 2020/2021 beginnt, für den er einen Startplatz erhält.

Sollte der Bezirkspokalwettbewerb fortgesetzt werden, wird auch der SV Illingen am Start sein. „Dadurch, dass nur noch drei Runden zu spielen sind, sollte man nicht freiwillig verzichten“, erklärt SVI-Übungsleiter Häfner. „Als Spieler will ich spielen. Als Trainer stelle ich es den Spielern allerdings frei, ob sie auflaufen wollen oder nicht. Es gibt auch in den Familien des einen oder anderen Sportlers Personen aus der Risikogruppe. Deshalb darf man niemanden verpflichten oder überreden zu spielen. Die Gesundheit steht über allem.“

Häfner plädiert allerdings dafür, dass den Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind, mindestens sechs Wochen Vorbereitungszeit eingeräumt wird. „Von Null auf 180 geht einfach nicht“, berichtet der Illinger Trainer. „Wir sind halt keine Profis, die zu Hause Sport machen können, weil sie ein eigenes Fitnessstudio im Keller haben. Außerdem kann man in unserer Staffel niemanden zwingen, sich individuell fitzuhalten. Deshalb gibt es auch Spieler in unserer Klasse, die aus den unterschiedlichsten Gründen so gut wir nichts gemacht haben. Für sie wäre es, als würden sie nach einer schweren Verletzung wieder einsteigen.“

Doch vielleicht kommt es gar nicht soweit, dass der Bezirkspokal zu Ende gespielt wird. „Ich gehe davon aus, dass der WFV auf eine einheitliche Regelung drängen wird. Deshalb müssen wir den 20. Juni und die außerordentliche Verbandstage abwarten. Da entscheiden die Mitglieder, wie mit der Saison verfahren werden soll“, berichtet Arnold. Und entschließt sich die Mehrheit der Vereine dort, dass die Saison zum 30. Juni abgebrochen wird, die Aufsteiger mit der Quotientenregelung ermittelt werden und es keine Absteiger gibt, kann sich der Bezirksvorsitzende auch vorstellen, dass die Pokalwettbewerbe nicht mehr zu Ende gespielt werden. Außerdem gibt er zu bedenken: „Ob Halbfinal- und Finalspiele im Pokal ohne Zuschauer den Vereinen was nützen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen Partien ohne Unterstützung der Fans keinen Spaß. Ich habe das ein Mal in Ditzingen erlebt.“